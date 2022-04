La compagna di Enrico Mentana, Francesca Fagnani, confessa: 'Sono ipocondriaca, nei luoghi pubblici...'

Francesca Fagnani confessa la sua più grande paura: le malattie. La giornalista 43enne, compagna di Enrico Mentana, a cui è legata dal 2013, a Chi rivela: “Sono ipocondriaca”. Anche nei luoghi pubblici sta molto attenta a non toccare con le mani le maniglie: l’ha sempre fatto, non soltanto ora a causa del Covid.

“Sono ipocondriaca - svela la conduttrice di Belve - Durante la prima fase della pandemia sarei andata volentieri a fare la spesa vestita da infermiere addetto ai reparti Covid”. E aggiunge: “Quando esplose la Sars, presi un volo con passeggeri che avevano fatto scalo in zone vicine (ma nemmeno vicinissime!) a quelle dove era scoppiata l’epidemia. Sono arrivata in albergo convinta di essere il paziente zero in Italia, mi sentivo tutti i sintomi. Feci pure la telefonata di addio ai miei genitori”.

Maniaca della pulizia Francesca racconta: “Nei luoghi pubblici apro e chiudo le maniglie come l’uomo ragno, anni di allenamento”.

In passato, proprio durante una puntata di Belve, aveva rivelato di sbirciare il cellulare di Mentana una volta a casa, adesso è cambiata: “Ho smesso”. Non lo fa fatto però perché è ‘maturata' :“Non proprio, ma con il riconoscimento facciale l’affare si fa più complicato”.

