Francesca Fioretti e la figlia Vittoria, avuta con Davide Astori ormai 8 anni fa, in viaggio insieme in India: le tenere foto

Francesca Fioretti è volata via ancora una volta in capo al mondo con la “migliore compagna di viaggio che potessi mai avere”. Sul social pubblica tanti scatti della loro vacanza, immortalano lei e la figlia Vittoria, avuta con Davide Astori ormai 8 anni fa, in viaggio insieme in India.

Nel post che accompagna le tenere foto l’attrice 39enne è felice insieme alla sua bambina, in un luogo che racconta un’altra vita. L’ex gieffina scrive parole dedicate proprio a Vittoria: “Non potevo abituarmi all’idea che potessimo far sempre TUTTO (come se quel tutto fosse ovvio, scontato non eccezionale) e quindi ho scelto LA MIA AMATA INDIA. Anche stavolta ci siamo superate ed anche stavolta sei stata la migliore compagna che potessi mai avere. E’ stato più del solito ‘ILLUMINANTE’. Ritornarci con te è stato più che MAGICO. Mettersi alla prova è sempre una RIVOLUZIONE e la fiducia è una roba molto seria, coltivarla e nutrirla è una fortissima AMBIZIONE. Ancora una volta grazie”.

In un altro post, in cui condivide altri scatti, Francesca aggiunge: “L’India, quella VERA. La perseveranza della comunità del Sikhismo nel vivere secondo i principi dell’onestà, rapporti umani (volontariato), ed impegno nel lavoro è stato un grandissimo esempio e mi ha fatto sentire piccola piccola. Fornire tutti gli strumenti per crescere LIBERI è la più grande fortuna esistente (per me), e questo è stato un enorme spunto di riflessione. A voi lo sguardo su un pezzetto di mondo”.

Le due sono sempre più unite

Il vuoto per la morte dell'ex calciatore, deceduto il 4 marzo 2018, non si colmerà mai

Lei e la figlia lo hanno già dato, unite, nonostante il vuoto che si portano dentro per la scomparsa del calciatore, deceduto il 4 marzo del 2018.