''Si chiama Marco, ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare'': la conduttrice Geppi Cucciari rivela di essere fidanzata dopo il difficile divorzio del 2016

Lui, che di cognome fa Micheletti, è un noto imprenditore nel campo della ristorazione all’estero e del turismo

I due erano stati paparazzati a novembre del 2023: è stata sposata per 4 anni con Luca Bonaccorsi

Geppi Cucciari si prende la cover di Vanity Fair. La comica, conduttrice e attrice, 51enne, a appena finito di girare Diamanti, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek. Il lavoro va alla grande: dal 30 settembre torna in radio con Un Giorno da Pecora, dal 24 ottobre con Splendida Cornice su Rai3. E poi c’è anche il teatro. Ma non solo. Al settimanale parla del suo nuovo amore, rivela di essere di essere fidanzata dopo il difficile divorzio del 2016 da Luca Bonaccorsi, con cui è stata sposata per quattro anni. “Si chiama Marco, ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare”, confessa.

Lui, che di cognome fa Micheletti, è un noto imprenditore nel campo della ristorazione all’estero e del turismo. Era con lei accanto al tavolo alla cena per celebrare il compleanno della compagna il 18 agosto scorso, insieme a famigliari e amici.

Dopo il divorzio per Geppi è stato complicato fidarsi di nuovo di un altro uomo. “Sì, è stato molto difficile. Spesso mi dicono che sono una donna intelligente, come se fosse qualcosa di cui stupirsi. Diciamo che questa intelligenza nella scelta degli uomini nella mia vita l’ho sfoggiata meno. Dopo tanti anni di solitudine e di qualche virgola sbagliata, adesso ho ritrovato la tranquillità di chi non ha paura di cosa accade il giorno dopo”.

Ora ha trovato la serenità: “Si chiama Marco, ci siamo innamorati anni fa in mezzo al mare in Sardegna, e lì cerchiamo di stare più a lungo possibile. La Sardegna è casa nostra, e noi cerchiamo di esserlo l’una per l’altro. Penso che il vero lusso dell’amore non sia solo stare insieme, ma farlo negli anni, e contarli solo alla fine”.

Quando le si domanda che fidanzata sia, la Cucciari replica: “Un misto di tradizione e innovazione, arcaica ma contemporanea, ondivaga ma presente, petulante ma con brio, felice di avere un uomo solido. Uomo di mare, grande bricoleur, gli piace aggiustare le cose, forse l’ha fatto anche un po’ col mio cuore”. E’ ironica su un possibile secondo matrimonio: “Volendo evitare l’effetto Elizabeth Taylor, mi avvalgo della facoltà di aspettare”.