Francesca Manzini presenta il fidanzato sul social: è argentino o italiano?

Francesca Manzini, reduce dalla conduzione di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti, presenta il fidanzato sul social. L’attrice e imitatricesi fa vedere dai suoi follower con accanto Juan Martin Fagiani. Con il compagno ironizza in una simpatica gag e non si capisce se lui sia argentino o italiano…

“Io lo chiamo Gesù, ma non perché è un santo che mi sopporta, ma perché sembra proprio Gesù. Gli assomiglia, è uguale di profilo”, ha raccontato di recente la Manzini a Sledet. “Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante - ha aggiunto - Mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. E veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui”.

Francesca Manzini ora esce allo scoperto e presenta il fidanzato. “E’ il mio compagno che hanno spacciato anche per il rugbysta Juan Martín Hernandez, lui è argentino ma non è Hernandez”, dice la mora 29enne. Juan saluta in uno spagnolo perfetto. "Lui è un artista, appassionato di musica, ne sa quanto Morgan ma non scompare come Bugo. E’ un uomo meraviglioso, è stato un ex rugbysta. Ha tre case vacanze a Roma, in zona Vaticano. A noi piace fare questo tipo di vita in cui tu sei molto riservato…”, aggiunge Francesca.

Juan Martin, la ascolta in silenzio, poi incredibilmente replica, ma con uno spiccato accento maceratese. Parla in italiano e scherzosamente si scaglia contro la Manzini per il video in cui lo presenta: “Chi vuole sapere?”, sottolinea. Poi conclude: “Se volete conoscermi invitatemi a presentare Striscia la Notizia, mi presenterò lì”. Il dubbio sulla sua nazionalità rimane: è davvero argentino o invece italianissimo come sembrerebbe?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2020.