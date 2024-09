Dopo la fine del matrimonio con Paola Turci, Francesca Pascale cambia look: da bionda diventa bruna, le immagini

Il taglio è sempre corto, ma la chioma diventa scura: merito del parrucchiere dei vip Roberto Carminati

L’ex compagna di Silvio Berlusconi, 39 anni, aveva voglia di mutare aspetto: taglio netto col passato

Quando finisce un legame importante, spesso si tende a voler mutare qualcosa del proprio aspetto, quasi a sottolineare il taglio netto col passato. Un cambiamento di rotta, repentino, ma definitivo. Così sembra accadere anche nel caso di Francesca Pascale. Dopo la fine del matrimonio con Paola Turci, la 39enne cambia look: da bionda diventa bruna.

Le immagini del ‘cambio look’ dell’ex compagna di Silvio Berlusconi le condivide su Instagram colui che è stato artefice della trasformazione della napoletana, il parrucchiere dei vip Roberto Carminati, volto conosciuto in tv per le sue apparizioni a Detto Fatto qualche anno fa. L’hair stylist in passato ha avuto tra i clienti ‘eccellenti’ anche Massimiliano Rosolino, Antonella Clerici, Roberta Capua.

Francesca mantiene sempre il suo taglio corto, anche se leggermente diverso, grazie a un ciuffo più corto e una frangetta scalata. La chioma, però diventa scura, castana, pur conservando dei riflessi color miele, per dare ancora più luce al suo volto. Carminati la definisce “brunette” e la ringrazia per la fiducia che gli ha accordato.

La Pascale aveva sposato la cantante 60enne il 2 luglio del 2022. Il fidanzamento, però, era iniziato molto prima. In estate è arrivata l’ufficialità dell’addio dopo una relazione durata in totale circa cinque anni. Lei al Corriere della Sera aveva detto a luglio scorso: “Sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi. Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento”.