''Lasciate tutti in pace me e i miei figli'': Chiara Ferragni inviperita dopo l'uscita della canzone di Tony Effe contro Fedez, cos'è successo

La faida diventa verbalmente ancora più violenta. Il dissing tra Tony Effe e Fedez si arricchisce di un nuovo capitolo e Chiara Ferragni non ci sta. E’ inviperita dopo l’uscita della canzone del romano 33enne, un brano contro il rivale 34enne. Il pezzo si intitola proprio “Chiara”. L’ex della Dark Polo Gang ci va giù durissimo e chiama in causa anche i bimbi di Lucia e della fashion blogger. Lei così sbotta: “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i mei figli, grazie”.

Fedez nel suo ultimo testo aveva accusato Nicolò Rapisarda di aver “scritto alla moglie”. “Quelli come te li chiamano infami”, ha sottolineato. Tony rilancia. Sul social annuncia il suo nuovo pezzo, “Chiara”, da sabato fuori ovunque. Poi la canzone incriminata arriva sul suo canale You Tube. Effe ne canta di tutti i colori a Federico.

“Chiara dice che mi adora. Dice che non vedeva l’ora”, fa sapere il fidanzato di Giulia De Lellis. E ancora: “Non si lascia una mamma sola. Sei una brutta persona. Tutta la scena ti odia”. Non finisce qui: “Sei solo uno spia amico della polizia, lei ti è rimasta accanto nella malattia. E quando aveva bisogno sei scappato via (infame). Ancora che parli, i tuoi migliori amici devi pagarli, hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi, fai schifo davvero. Sei una vergogna”.

Nel brano, dove Effe punta il dito contro Fedez, si sente pure un audio distorto in cui una persona, che molti ipotizzano potrebbe essere proprio la Ferragni, dice: “Ma in più ti dico questa cosa lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming quindi non so se è anche riuscito a fare questa cosa”.

Tony dice anche: "Mentre mi abbracciavi stavi con Tay*or Mega", citando la sua ex; "Hai ragione tu, sono l’uomo da battere”, “eravamo insieme quella sera e la cocaina ti piaceva”. E affonda: “Lucia ti do un consiglio, la vita è corta devi stare tranquillo, non assomiglia a tuo figlio, l’hai chiamato Le*ne ma sei un coniglio”. Sembrerebbe che questa, però, sia solo l’ultima versione. Appena la canzone è andata online il verso sarebbe stato ancora più feroce: "Tale padre tale figlio, non dovevi chiamarlo Leo*e ma coniglio”.

Federico nelle storie, proprio come l’ex moglie, ribatte: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in stara che i bambini non si toccano? Scarso nel rap, scarso di valori”.

La querelle è iniziata quando Tony Effe, testimonial degli energy drink Go Tony, lanciati con Yummer’s e MD nel 2023, ha attaccato Fedez e la sua bibita Boem lanciata sul mercato da Lucia insieme a Leonardo Maria Del Vecchio, Camillo Bernabei e il collega Lazza lo scorso anno, attraverso un brano durante la nuova stagione di RedBull 64 Bars. “La tua bevanda sa di pis**o. L’ho bevuta e mi fa schifo”, ha detto. Da quel momento è partito tutto. Questo dissing in realtà potrebbe essere solo un escamotage per far pubblicità ai loro prodotti? Chissà, nel mondo del rap in passato è accaduto di tutto: mai dire mai.