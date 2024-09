Al GF entra Amanda Lecciso, la sorella di Loredana che ha 15 anni meno di lei: la sorpresa in diretta della compagna di Al Bano

Nella clip di presentazione sottolinea: “Il mio cuore oggi è solo. Loredana è stata come una mamma per me”. Al GF entra Amanda Lecciso, la sorella di Loredana che ha 15 anni meno di lei. Alfonso Signorini la lascia a bocca aperta con la sorpresa in diretta della compagna di Al Bano, 52 anni.

Amanda, a parte una piccola parte in un film, è sempre stata lontana finora dal mondo dello spettacolo. Durante la puntata dello show di Canale 5, il conduttore accoglie in studio Loredana e le domanda come stia trascorrendo il suo tempo lontano dai riflettori. Le chiede soprattutto cosa pensi della sorella concorrente al Grande Fratello.

“Leggo, faccio le mie passeggiate nel bosco. Sinceramente no, non mi aspettavo che mia sorella facesse questa esperienza, il tutto mi emoziona, è una grande emozione essere qui, l’idea che venga mia sorella, che è tanto più giovane di noi, ha 15 anni di meno… Al Grande Fratello sto affidando una cosa molto preziosa. Io e mia sorella gemella Raffaella ci siamo sempre definite più mamme che sorelle, quindi le nostre figlie è come se fossero le sue sorelle”, sottolinea Loredana.

Amanda arriva cosi sul red carpet davanti alla porta rossa. Alfonso le mostra alcune foto di famiglia. La 37enne dice: “Così vuoi già farmi emozionare. Con Raffaella e Loredana abbiamo 15 anni di differenza, io non ho vissuto i miei fratelli in casa, lei è andata via quando io avevo 3-4 anni, per andare all'università. Ma sono stata viziata, mi portavano regali ogni volta che tornavano".

Signorini le domanda se avesse mai pensato di partecipare un giorno al GF, la pugliese replica: “Mai lo avrei pensato, ma è il momento giusto, i miei figli sono grandi, posso fare questa esperienza". La donna ha due figli di 10 e 16 anni, avuti da due uomini diversi. "Però c'è rispetto e amore, che sono fondamentali in qualsiasi tipo di famiglia”, precisa.

Amanda non sa che a Loredana è stato affidato un compito: realizzare le orecchiette per tutti gli inquilini della Casa, così da non fare entrare a mani vuote la sorella. Le due si incontrano inaspettatamente nel Tugurio. Baci e abbracci e tanta commozione. Poi finalmente arrivano dove ci sono tutti gli altri ad attenderle. Loredana e Amanda salutano tutti, ma la maggiore alla fine esce. Spera che la sorella abbia un percorso fantastico nel gioco.