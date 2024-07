Francesca Pascale ricompare in pubblico, serena e sorridente, dopo la separazione dall'ormai ex moglie Paola Turci: ecco dov’era

La 39enne madrina al primo Val di Noto Summer Pride, gemellato col Napoli Pride, in Sicilia

Non sembra disperarsi troppo, nonostante l’addio sia stato doloroso. Francesca Pascale ricompare in pubblico, serena e sorridente, dopo la separazione dall'ormai ex moglie Paola Turci. La 39enne si prende la scena da madrina del primo Val di Noto Summer Pride, gemellato col Napoli Pride, in Sicilia. L’ex compagna di Silvio Berlusconi con i giornalisti non parla della rottura con la cantante 59enne dopo due anni di matrimonio, ma annuncia di essere pronta a scendere in politica.

Francesca assapora l’atmosfera accanto al sindaco di Noto, Corrado Figura, il direttore artistico Diego Di Flora e lo staff organizzativo di Arcigay Siracusa. Il 26 luglio a Palazzo Trigona partecipa al talk sui percorsi di transizione. Il giorno seguente al Lido di Noto c’è il Pride con tanta gente che si diverte insieme a lei. In serata, a seguire, lo Star Show, il live show di Malgiolgio, Muscat e Carta e tanti altri.

La Pascale mantiene il riserbo sulla sua vita sentimentale. A Mow però dice: “Io sono sempre stata attenta alla politica. La mia storia personale parla da sola. Quello che ha detto Marina Berlusconi è esattamente quello che penso io. Non sono di sinistra però sui temi civili e individuali combattiamo la stessa battaglia. Vedo una Destra miope, omofoba, stupida, che non ha il polso della situazione e del paese reale, persino di gran parte del suo stesso elettorato. Mi piacerebbe impegnarmi in prima persona. Aspetto il partito giusto, che poi sarebbe Forza Italia, ma non questa Forza Italia”.

La Pascale si diverte un mondo anche durante lo show a seguire

“Alleata col Pd?”, le si domanda. “E’ il mio sogno, se le forze democratiche di questo Paese si unissero non saremmo qui a parlare di razzismo e omofobia”, sottolinea Francesca.