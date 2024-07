''Non ho legami, ogni tanto un po' mi diverto col sesso'': Chiara Iezzi di 'Paola e Chiara' parla anche dell'uomo condiviso con la sorella

E’ finito il suo matrimonio con Mehir Cohen, sposato nel 2014: “Ma siamo rimasti amici”

La 51enne, cantante e attrice, con la 50enne saranno tra i giudici della nuova edizione di X Factor

Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara, è assolutamente single. A Il Messaggero confessa: “Non ho legami, ogni tanto mi diverto un po’ col sesso”. Torna a parlare anche dell’uomo condiviso con la sorella 50enne. E’ accaduto nel 2007, le due lo avevano rivelato per la prima volta a Gente."Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate”, avevano detto. Ora la cantante e attrice sottolinea: “Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri”.

Dal prossimo autunno Chiara, insieme a Paola, sarà tra i giudici del nuovo X Factor. “Innanzitutto sono felice per Paola, voleva fare questa esperienza da qualche anno, ha realizzato un sogno. Insieme dovremmo fare qualcosa, ma dobbiamo ancora capire cosa. Come sempre, se c'è da ballare, balleremo”, spiega.

Nel 2013 il duo si era rotto, dopo 10 anni Chiara e Paola sono tornate insieme. “La pausa alla fine ci ha fatto bene: ci siamo concentrate più su noi stesse e ci siamo ricaricate. Adesso io e lei collaboriamo solo quando ci va, la musica deve farci divertire senza ansie. La qualità della vita, dopo i quaranta, è importante. Per questo mi sono dedicata anche al mio sogno di bambina: recitare”, sottolinea Chiara, che ha pure finito di scrivere la sua prima sceneggiatura per una serie tv.

Quando le si domanda se si sia mai stata sedotta dal fascino del maledetto, l’artista chiarisce: “Un po' sì. Un lato un po' più scuro, profondo e inconfessabile, ce l'abbiamo tutti. Non vorrei ricadere nel cliché sessuale, però ci sono tentazioni...". Normale ricordare allora la storia con l’uomo condiviso con Paola. Ma non ha dubbi: “Adesso sarebbe impossibile da vivere”. Sul suo matrimonio con l'ebreo ortodosso Mehir Cohen, sposato nel 2014 a Cipro, dice: “E' finito. Ma siamo rimasti amici, abbiamo anche lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato”. Poi, quando le si chiede se sia impegnata sentimentalmente, afferma: “Non ho legami, ma ogni tanto un po' mi diverto con il sesso”.