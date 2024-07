Il 14 settembre prossimo la coppia nata cinque anni fa a Uomini e Donne si sposerà

La proposta del 37enne la 32enne napoletana l’ha ricevuta a febbraio 2023 su una spiaggia delle Seychelles

“L’ addio al nubilato che non mi sarei mai aspettata!”, scrive entusiasta e commossa. Poi posta sul social tante immagini e video della tre giorni pazzesca trascorsa con le intime che le vogliono maggiormente bene. L'ex tronista Teresa Langella festeggia l'addio al nubilato al mare con le amiche un mese e mezzo prima delle nozze con Andrea Dal Corso. Il matrimonio tra la coppia nata cinque anni fa a Uomini e Donne sarà celebrato il prossimo 14 settembre.

Teresa nelle clip che condivide si fa vedere mentre viene bendata dalle amiche e portata in una villetta. Non chiarisce la località in cui si trova, ma mostra come le donne con lei abbiano preparato accuratamente allestimento, location e ogni particolare di una tre giorni indimenticabile.

Tanto divertimento per lei, Vanessa Schiavon, Alessandra Vianello, Silvia Zanin Carraro, Debora Di Stefano, Anna Alfonsi, Francesca ed Elena Cometti. Risate a crepapelle e non solo, anche dichiarazioni che fanno bene al cuore.

La Langella scrive: “L’addio al nubilato che non mi sarei mai aspettata! La felicità sono i momenti condivisi con le persone che amo e a dirla tutta, non mi sarei mai aspettata un addio al nubilato così. Le persone giuste, nel ‘momento giusto’. Grazie sorella mia, grazie amiche, grazie per avermi fatta sentire davvero speciale e grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Vi voglio bene”.

Lei e Andrea avevano svelato la data delle nozze o scorso maggio a Verissimo. “Ci sposeremo il 14 settembre 2024 e siamo nel mezzo dei preparativi. Anche le nostre famiglie sono molto emozionate al pensiero del nostro matrimonio”, avevano confidato.

"Io mi sto emozionando solo ad annunciare la data: vivo le emozioni sempre al massimo ed è Andrea che in genere mi deve calmare", aveva sottolineato Teresa. La proposta del 37enne la 32enne napoletana l’ha ricevuta a febbraio 2023 su una spiaggia delle Seychelles.