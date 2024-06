Francesca Pascale e Paola Turci in crisi dopo 2 anni di matrimonio? Il gossip impazza

La cantante replica: “Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”

Ma le voci di legame arrivato al capolinea non si fermano più…

Il sì era arrivato il 2 luglio del 2022 e sembrava che questa unione fosse “per sempre”. Invece ora c’è chi è sicuro che questo rapporto sia arrivato al capolinea. Francesca Pascale e Paola Turci sono in crisi dopo 2 anni di matrimonio? Il gossip impazza. Dagospia lancia una vera e propria bomba. E’ certo che stiano per arrivare i titoli di coda.

Le voci non si fermano. Dago parla di sussurri sempre più frequenti provenienti dall’entourage della coppia. Le due da almeno un anno sarebbero in crisi: si racconterebbe di “sca*zi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche. Una delle cose che avrebbero fatto infuriare la cantante, a quanto pare, sarebbe stato il tentativo di corteggiamento attuato dall’ex fidanzata di Silvio Berlusconi a Belve, quando cercò amabilmente di conquistare Francesca Fagnani. Pure Francesca avrebbe gradito pochissimo il video condiviso su Instagram da Paola, vicina all’attrice 20enne Valentina Dispari. Contrarietà continue in cui la comunicazione (sbagliata), l’avrebbe fatta da padrone.

“Loro però smentiscono - scrive il Corriere della Sera - Paola Turci è tanto chiara quanto secca: ‘Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla'”. Ma il gossip diventa un uragano. Eppure Francesca, 38 anni, legata alla 59enne da 5 anni, delle nozze aveva detto: “Il colpo di fulmine più bello e il più forte della mia vita. Per questo le ho chiesto la mano, di sposarmi, subito. Non credo lo rifarei. Permettimi di essere romantica, non penso che il matrimonio misuri l’amore tra due persone, però con Paola l’ho sentito inevitabile, una medaglia al nostro amore”.