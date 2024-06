Ilary Blasi inaugura la stagione estiva in Italia e sfoggia il primo bikini: divertimento con sorella e amiche, ecco dove

Tornata dal Giappone, va al mare in barca: fa tappa in una delle isole più belle d’Italia

Prima ci andava sempre con l’ex marito Francesco Totti, stavolta solo donne

Prima ci andava sempre, almeno una volta in estate, con l’ex marito Francesco Totti. Stavolta, invece, sceglie di farlo con tutte donne. Ilary Blasi, tornata da Giappone, dove è stata col fidanzato Bastian Muller, inaugura la stagione estiva in Italia e sfoggia il primo bikini. Va al mare in barca, in una delle più belle isole d’Italia, Ponza. Divertimento assicurato in compagnia di una delle sorelle e alcune amiche.

Ilary Blasi inaugura la stagione estiva in Italia e sfoggia il primo bikini: divertimento con sorella e amiche a Ponza

La conduttrice 43enne in due pezzi è un vero incanto, sempre tonica e formosa al punto giusto. I capelli, che ora porta più scuri, le regalano un aspetto ancora più giovanile. Con lei c’è Melory, la più piccola della famiglia, 33 anni. Insieme alle due sullo yacht ci sono pure Giorgia Lillo Lori, Maria Benedetta Manca e Gloria Adornato.

La conduttrice 43enne è un vero incanto col due pezzi col top a fascia

Ilary prende la tintarella e se la ride in due pezzi. Le voci sul suo divorzio da Totti si susseguono, ma lei non parla. Non solo: i gossip vorrebbero Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex giallorosso, incinta, ma pure questo all’apparenza la lascia totalmente indifferente.

Prima sull'isola Pontina andava sempre con l'ex marito Francesco Totti, adesso solo donne

Si dice che la Blasi, presto in tv su Canale 5 con Battiti Live, avrebbe chiesto un addio veloce da Francesco, prima dell’arrivo dell’autunno, per poter andare a nozze col tedesco che ormai è al suo fianco da più di un anno e mezzo. Sarà vero? Da definire, però ci sono ancora aspetti cruciali del crack, come l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento. Il giudice dovrebbe pronunciarsi nuovamente in merito.