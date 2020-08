Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru si sono lasciati: l'annuncio della ballerina

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru si sono lasciati. La storia tra la ballerina, volto di Amici, e l’ex concorrente dell’ultima edizione del talent show è già giunta al capolinea. La bella 31enne, ex moglie di Raimondo Todaro e mamma di Jasmine, 6 anni, lo annuncia a sorpresa sul social, nelle sue IG Stories.

“Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui”, scrive la Tocca. Il ballerino 22enne, invece, rimane rigorosamente in silenzio sulla rottura improvvisa.

I due, dopo tanti gossip, erano definitivamente usciti allo scoperto a metà luglio scorso, sempre via Instagram. Valentin aveva pubblicato alcune storie dove sorrideva mentre parlava al cellulare. “Paparazzato dal mio cuore“, aveva sottolineato, taggando la Tocca. Poi era arrivato anche un breve filmato con un video mano nella mano sulle note della romanticissima canzone di Maluma: ''Sei l'amore della mia vita’’. Sembrava una passione bollente, invece è evaporata in breve tempo. Sempre che l’addio sia definitivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2020.