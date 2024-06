Francesco Arca rivela se dopo 10 anni insieme e due figli sposerà la compagna Irene Capuano: le sue parole

A Mamma Dilettante a sorpresa non chiude definitivamente le porte alle nozze

La compagna di vita la conosce da 22 anni, nel 2014 la reunion definitiva con la 45enne

Francesco Arca, ospite del podcast Mamma Dilettante, sorprende. Diletta Leotta gli chiede delle possibili nozze con la compagna. L’attore, così, rivela se dopo 10 anni insieme e due figli sposerà Irene Capuano.

“E’ stata la mia salvezza, ci conosciamo da 22 anni”, dice della 45enne. Prima della reunion definitiva con la donna da cui ha avuto Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma, ci sono stati due tira e molla. “Non ero pronto”, spiega. E’ stato il film di Ferzan Ozpetek, Allacciate le cinture, che ha girato nel 2014, a fargli cambiare idea. “Ho capito come doversi prendere cura di una persona”, chiarisce. Ed è tornato da Irene. Da lì in poi sono rimasti insieme, per nulla gelosi l’una dell’altro. “Nel rispetto reciproco”, puntualizza Arca.

Nonostante l’armonia e la complicità, Francesco e La Capuano non sono diventati finora marito e moglie. La Leotta lo stuzzica sull’argomento: “Io sto per sposarmi: mi farai cambiare idea?”. Il 44enne così svela: “Non potrei mai farti cambiare idea. Anzi. Io forse mi sposerò in un futuro. Non adesso, non adesso”. Lo ripete due volte, mettendo comunque le mani avanti.

Arca se dovesse sposarsi farà un addio al celibato memorabile, come quello di Una Notte da Leoni, il film cult: “E’ talmente bello, chi non vorrebbe un addio al celibato così!”. Confida anche: “Non mi sono mai commosso a un matrimonio, neanche a quello di mia sorella. Ero emozionato e felice per lei, ma niente lacrime”. Se farà la proposta alla Capuano sceglierà di farla “in modo intimo e particolare”. Diletta lo mette alle strette ancora una volta: “Quindi la proposta di nozze arriverà?”. “Sì, arriverà, non hai detto quando. Arriverà in futuro”, ribatte lui.