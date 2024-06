Francesco Chiofalo portato d'urgenza in ospedale con l'ambulanza, riprende col telefono il soccorso: guarda

Ora d’ansia per il romano agitatissimo per il malore. Dice: “Che disastro!”

Lenticchio su Threads, scrive: “Mi hanno ricoverato, sono giù”. E gli fanno la Tac

Non c’è pace per Francesco Chiofalo, reduce dall’intervento di cambio di colori agli occhi, ora diventati celeste cielo. Il romano 35enne è stato portato d’urgenza in ospedale. Lui riprende tutto quel che fa il soccorso chiamato col telefono e condivide il video nelle sue storie. Ma non chiarisce il motivo del ricovero. Per lui, operato in passato per un tumore benigno al cervello, è necessaria una Tac.

Lenticchio su Threads, scrive: "Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d'urgenza...sono molto giù di morale...spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene”.

Nel breve filmato che posta si vede un operatore del Pronto Soccorso che cerca di tranquillizzarlo. E’ arrivato nella sua abitazione. Francesco viene messo sulla barella: deve essere trasportato in ospedale con l’ambulanza.

Nelle storie pubblicate, il fidanzato di Drusilla Gucci è atterrito, spaventato. Accusa di non sentire una parte del corpo. “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo. Agitato”, sottolinea. L’infermiere prova a calmarlo. Mentre viene caricato in ambulanza, Chiofalo esclama: “Che disastro, mannaggia!”. Steso su una barella aggiunge: “Non ci vedo manco bene”. Poi, una vota arrivato in ospedale, dà le sue generalità. Il video termina con Francesco che sta per fare una Tac.