Francesco Chiofalo si è rifatto per Antonella Fiordelisi. Lo confessa in una lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più. La sportiva, modella e web influencer, però l’ha mollato e in quattro e quattr’otto ha salutato Salerno, città in cui viveva, per trasferirsi a Milano, dove i genitori le hanno acquistato casa. “Mi voleva più elegante, poi mi ha lasciato”, rivela l’ex volto di Temptation Island.

Lenticchio si è ritoccato le labbra, si è fatto un trapianto di barba e capelli e si è fatto rimodellare il naso: tutto per la 23enne. Il 32enne romano ha stravolto i suoi lineamenti grazie alla chirurgia estetica per amore, alla fine, però, non è servito.

“Antonella ha instillato in me profonde insicurezze. Diceva che non le piacevano più il mio modo di parlare e di vestire e il mio aspetto fisico. Diceva che mi voleva più elegante, che dovevo ‘sfinare’ il naso, ingrandire le labbra, fare un trapianto di barba. E io, innamorato pazzo, mi sono fatto condizionare e ho iniziato a stravolgere il mio aspetto”, confessa al giornale Chiofalo.

Pensando a una convivenza con la ragazza, Francesco ha anche iniziato i lavori nella sua casa nella Capitale. Poi la doccia fredda. La Fiordelisi lo ha lasciato e sui social ha sottolineato con orgoglio di essere stata lei a volere l’addio. “Mi ha deluso”, sottolinea.

Chiofalo crede che dietro la decisione di Antonella ci siano i suoi genitori, con cui non andava d’accordo: “Penso che dietro queste critiche ci fosse l’influenza dei suoi genitori, che non hanno mai nascosto la loro antipatia nei miei confronti. Non mi vedevano alla sua altezza, mi consideravano troppo rozzo e forse l’hanno condizionata fino a spingerla a lasciarmi”.

