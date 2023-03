Francesco Facchinetti: ''Mia moglie Wilma è molto più ricca di me ma non spende un euro''. Ecco perché

La 41enne è la figlia di Olympio Faissol Pinto, odontoiatra tra i più famosi al mondo, tra i fondatori della gnatologia moderna

Francesco Facchinetti non lo nasconde ai fan. Il 42enne, che con la famiglia ora si è trasferito a Lugano, in Svizzera, non ha mai fatto mistero della sua agiatezza. Ora rivela anche altro. Rispondendo alle domande sul social, confessa: “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga”. Wilma Helena Faissol, 41 anni, ha un cospicuo patrimonio, ma non spende un euro, parole sue. Spiega perché.

“Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un'isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose”, svela Facchinetti. Parla del suocero Olympio Faissol Pinto, dentista tra i più conosciuti sul pianeta, tra i fondatori della gnatologia moderna.

“Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa”, chiarisce il manager, figlio di Roby Facchinetti.

L’ex dj Francesco parla anche del primo incontro col padre di Wilma, quando l’uomo si è soffermato a lungo sui suoi innumerevoli tatuaggi sparsi sul corpo: “Con mio suocero abbiamo un bellissimo rapporto, ma quando ci siamo conosciuti, mi ha squadrato, e mi ha detto: ‘Sei come una macchina vecchia piena di adesivi’. L’inizio non è stato dei migliori, poi gli ho fatto capire che avrei trattato la figlia come una principessa”.

Facchinetti chiarisce che non c’è alcuna crisi con la madre di due dei suoi tre figli, Leone, nato nel 2014, e Lavinia, venuta al mondo nel 2016 (è anche padre di Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Alessia Marcuzzi). “Siamo impegnati con il lavoro, quindi se non ci vedete insieme qui non vuol dire che non stiamo più insieme”, precisa.