''Abbiate il coraggio di dirlo'': Francesco Facchinetti mostra la nuova protesi per capelli e invita altri vip al coming out

Il 43enne ancora con Fabrizio Labanti, l’hair designer che ha ideato la patch cutanea

Stavolta il figlio di Roby Facchinetti ha scelto il look ‘neomelodico’

Francesco Facchinetti si fa vedere ancora con Fabrizio Labanti, l’hair designer che ha ideato la patch cutanea, una sorta di parrucchino 2.0. Il 43enne mostra la nuova protesi per capelli e invita altri vip che hanno risolto il problema di calvizie col suo stesso metodo al coming out. “Abbiate il coraggio di dirlo!”, li esorta. Lui ha convissuto fin da giovane con l’alopecia androgenetica, ma ora ha risolto.

Il figlio di Roby Facchinetti ha cambiato taglio: ha scelto il look ‘neomelodico’. “Patch neomelodico, signori e signori, guardate!”, sottolinea Francesco parlando del suo nuovo infoltimento. “Sono tantissime le persone che anche tu conosci che hanno il patch cutaneo, però c’è vergogna ad ammetterlo”, gli fa notare Labanti. “Io non capisco. Sono attori, cantanti, presentatori, calciatori: hanno la patch cutanea ma non hanno il coraggio di dirlo. Siamo in un mondo ‘body positive’ e non capisco, dato che tanti di loro supportano il body positive, perché non abbiamo di fare coming out”, ribatte Facchinetti.

“Ovviamente ognuno può fare quel che gli pare - continua Francesco - Vi posso però dire che quando io l’ho fatto, la mia vita non è cambiata, anzi, è cambiata in meglio. Non è che ora, quando esco per strada, mi gridino: ‘Scemo!’. Se me lo dicono è per altri motivi…”.

“Mi piacerebbe che dei personaggi italiani famosi abbiano il coraggio di dire che hanno anche loro la patch cutanea, perché non succede niente, anzi, la vostra vita migliora. E porta anche fortuna", conclude il dj, produttore, manager e conduttore.