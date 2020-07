Francesco Monte diventa cantante: ecco le immagini del suo primo video

Clio Make Up lascia New York dopo 12 anni

Grande svolta per Clio Zammatteo, 37enne, che ha deciso di tornare in Italia il primo settembre. La famosa make up artist, la prima youtuber italiana, dopo 12 anni trascorsi a New York con il marito Claudio Midolo, dal quale ha avuto le due figlie Grace e Joy, ha deciso di rimpatriare...

