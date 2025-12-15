''Mi sono sentito morire'': Fabio Fognini in tv confessa che soffre di ansia e attacchi di panico

L’ex tennista 38enne lo rivela nella clip di Ballando con le Stelle, prima di scendere in pista

Sposato dal 2016 con Flavia Pennetta è padre di Federico, 8 anni, Farah, 6 anni il 23 dicembre, e Flaminia, 4

Fabio Fognini si mette a nudo a Ballando con le Stelle. Finalista del dancing show di Rai1, in una clip mandata in onda in tv il 38enne confessa che soffre di ansia e attacchi di panico. “Mi sono sentito morire”, svela l’ex tennista.

Anche in sala con Giada Lini durante le prove di un ballo ha avuto alcune difficoltà, andando in ansia. “Questa difficoltà, quando giocavo a tennis in un momento determinante della mia carriera, mi ha portato a un attacco di panico”, spiega Fabio.

Lo sportivo torna indietro con la memoria alla prima volta in cui è stato vittima del problema: “Mi è successo al Roland Garros, durante la notte mi sono svegliato e ho iniziato a sudare, non sentivo più il braccio sinistro, il battito del cuore a 6mila, mi sono spaventato".

“Non è una debolezza, vuol dire che quando sei in uno stress elevato il tuo corpo ne risente. Non sai cosa fare, ti si annebbia la vista, ti senti morire - prosegue Fognini - Adesso sono consapevole che gli attacchi di panico si possono ripresentare ma, arrivato all'età di circa 40 anni, so come gestirli e accoglierli. Sono riuscito a uscirne e a parlare con dei professionisti". Sposato dal 2016 con Flavia Pennetta, è padre di Federico, 8 anni, Farah, 6 anni il 23 dicembre, e Flaminia, 4. La sua famiglia è entusiasta: la moglie è fiera del suo percorso nel programma e spera che, superati i problemi, si aggiudichi la prestigiosa coppa del vincitore.