Il 42enne fiero del traguardo raggiunto si mette in posa all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

“Dedico questo mio successo alla mie professoresse di italiano che ricordo con affetto nonostante le insufficienze”

Francesco Oppini stringe la mano a Francesco Caroprese, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Ha preso il tesserino da giornalista pubblicista e la madre, Alba Parietti, lo celebra orgogliosa sul social. “E’ un lavoratore, sono fiera di lui”, scrive.

''E' un lavoratore, sono fiera di lui'': Francesco Oppini prende il tesserino da giornalista, la madre Alba Parietti lo celebra orgogliosa. In foto il 42enne insieme a Francesco Caroprese, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Il 42enne è entusiasta. “Questa è una giornata davvero speciale per me: finalmente sono GIORNALISTA! Dedico questo mio successo professionale alla mie professoresse di italiano che ricordo con affetto nonostante le insufficienze. Ironie a parte, ringrazio tutti coloro che in questo mio lungo percorso mi hanno incoraggiato, supportato e sopportato”, scrive l’ex gieffino vip.

La showgirl 63enne, genitore sempre presente, in un lungo post sottolinea quando il figlio la renda felice. “Francesco è un ragazzo che mi ha dato modo di sentirmi sempre fiera di lui. E’ un lavoratore da quando ha smesso di studiare coltivando le sue passioni e trasformandole in lavoro: auto e sport. Se posso dare un consiglio a qualsiasi genitore, lasciate che i vostro figlio sia ciò che vuole essere e non ciò che voi desiderate o pensate per lui, se no sarà sempre una persona infelice anche se riuscito sarà solo il riflesso della vostra vanità di genitore e non un essere umano completo. Date solo esempi importanti di educazione e rispetto per il prossimo. Lasciategli inseguire le sue vere passioni e attitudini”.

Il post della 63enne

In riferimento al tesserino preso da Oppini, Alba sottolinea: “Questa è la tessera che ha acquisito con un esame che prevedeva prima una lunga preparazione molti articoli scritti e molti anni in cui ha dedicato anime e corpo la sua vita alla sua grande passione che il calcio. mi dispiace solo non poter condividere questa felicità e questo orgoglio con i miei genitori che hanno amato Francesco più di loro stessi. Ma sono certa che da qualche parte anche loro oggi sorrideranno per il loro piccolo Ceschino”.

“Le loro figure sono stati fondamentali, mio padre per i principi per la solidità dei suoi comportamenti e della sua coerenza per la sua integrità e per i suoi valori, mia madre per l’essere capace di essere la nonna dei sogni di ogni bambino una nonna che stimolava la fantasia, l’intelletto e l’empatia. Francy siamo tutti con te”, conclude la Parietti.