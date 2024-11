''Attenzione se un uomo è geloso dei tuoi amici e non parla di futuro con te'': Taylor Mega e i campanelli d'allarme in una relazione

L’influencer 31enne risponde alle domande dei follower e fa l’elenco

Sottolinea tutte le ‘red flags’ che dovrebbero indurre una donna a fuggire da un rapporto con quel ‘lui’

Taylor Mega, schietta come al solito, risponde in una box domande nelle sue Stories alle domande dei follower, elenca così i campanelli d’allarme in una relazione, sottolinea tutte le ‘red flags’ che dovrebbero indurre una donna a fuggire da un rapporto con quel ‘lui'. “Attenzione se un uomo è geloso dei tuoi amici e non parla di futuro con te”, scrive.

Quali sono per Taylor tutte quelle ‘manchevolezze’ che devono immediatamente far addrizzare le antenne a una ragazza? L’influencer 31enne non ha alcun dubbio e, soprattutto, ha le idee chiare in fatto di maschietti. Prima di ogni cosa notare se è restio a fare i complimenti: non va affatto bene. Al secondo posto c’è: “Non prova piacere nel volerti rendere felice”. Non è l’uomo giusto se “indossa bracciali/collane da donna” e anche se “si guarda continuamente allo specchio o si fa selfie”.

E’ un ragazzo da ‘cancellare' se “fa i balletti su TikTok”, se “non si preoccupa per te”. E’ gravissimo se “quando arriva il conto fa finta di niente (pure se è con amici)”. Incommentabile pure se è “geloso delle amiche/amici parla male di loro" e "non parla mai di futuro/progetti insieme”. Un ultima chicca di Taylor: osservare cosa lui mette ai piedi e depennare se “indossa le Golden Goose". La Mega chiarisce: “Raga scusate sono orrende e sembrano sporche, tipica scarpa da 40enne che fa le corna alla propria tipa, ma dice di essere un bravo uomo di famiglia”.