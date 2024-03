Francesco Totti festeggia l'ottavo compleanno della figlia Isabel, le foto le scatta Noemi Bocchi: guarda

Per la piccola un party in famiglia con il padre, la nuova compagna del 47enne e i figli della donna

Il tema della festa è Barbie: il total pink è d’obbligo. La piccola è felice

Francesco Totti gioisce per il giorno speciale della sua ultimogenita. Festeggia l’ottavo compleanno della figlia Isabel, la foto la scatta Noemi Bocchi che regala tanti cuoricini alla bambina. Per la piccola un party in famiglia con il padre, la nuova compagna del 47enne e i figli della donna. Poi, in serata le celebrazioni continuano con un’altra festa, probabilmente nella mega villa all’Eur, con le amiche. E' a tema Barbie, il ‘total pink’ è d’obbligo. Con lei c’è anche la sorella maggiore Chanel, 16 anni.

Mamma Ilary Blasi domenica 10 marzo scrive sui social: "Che fortuna essere la tua mamma”. Papà Totti sottolinea: "8 anni d’amore”. Noemi aggiunge i cuoricini rossi a commento. La ex coppia non dimentica la ricorrenza e pubblica foto dolcissime insieme a Isabel. Fanno lo stesso i fratelli. Cristian Totti, da Madrid dove ora gioca, sottolinea: “Auguri alla sorellina più bella di tutte!”. “Auguri alla persona più importante per me, sei stata il regalo più bello e prezioso di sempre, sarò sempre a un passo da te. Ti amo”, gli fa eco Chanel.

In serata seconda festa per la bimba

La bambina, circondata d’amore, prima sembrerebbe festeggiare a pranzo con papà Francesco Totti, Noemi Bocchi e i figli di lei, a cui Isabel è molto legata. Nella foto postata dalla 35enne si vede la terzogenita dell’ex calciatore abbracciata a Sofia Caucci. In una seconda immagine la Isabel spegne le candeline mentre sta comodamente accomodata sulle gambe del padre.

La torta a forma di cuore è bellissima

In serata parrebbe essere arrivato il secondo party. Chanel fa vedere nelle sue storie la sorellina alla festa con le amichette. C’è pure Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti.