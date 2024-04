Francesco Totti si diverte a giocare a casa con la figlia Isabel e il bambino della sua compagna Noemi Bocchi: guarda

Il 47enne scherza con la sua ultimogenita di 8 anni e Tommaso, 10, che impazziscono col videogame

Il ragazzino indossa il visore per la realtà virtuale, se lo passa con la bimba: sono in perfetta sintonia

Francesco Totti assapora il gusto della sua nuova famiglia allargata. C’è chi parla addirittura di nozze nell’aria, appena ci sarà il divorzio da Ilary Blasi, e la voglia di un altro bebè per lui con la 35enne che sta al suo fianco. Intanto l’ex capitano della Roma si diverte a giocare a casa con la figlia Isabel e il bambino della sua compagna Noemi Bocchi.

Lo sportivo 47enne osserva la sua ultimogenita di appena 8 anni mentre davanti a una grande tv si appassiona a un videogame con Tommaso, 10 anni. Il ragazzino è il secondogenito di Naomi. Dall’ex marito Mario Caucci ha avuto anche Sofia, 12 anni, che nella breve clip condivisa sui social non c’è.

Il bimbo indossa pure visore per la realtà virtuale, l mezzo che ti permette di vivere appieno il gioco, quasi ci stessi dentro. Isabel ride. Totti li guarda, poi si unisce ai due e sorride insieme ai piccoli di casa.

Le immagini raccontano la grande tranquillità dell’ex capitano della Roma. Nonostante le udienze sia per la questione dei Rolex che per la separazione e il relativo divorzio siano ancora nel suo presente. Venerdì scorso Francesco a sorpresa si è presentato in udienza nella causa per gli orologi insieme al suo avvocato, Antonio Conte. E’ rimasto in aula per più di un’ora, ma al momento rimane il più stretto riserbo sulla questione. Meglio non pensarci e ridere di gusto coi bambini tra mura amiche.