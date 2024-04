Ambra Angiolini esplode di gioia per la festa a sorpresa organizzata dall'ex Francesco Renga e dai figli: guarda

Il 22 aprile compie 47 anni: l’attrice non riesce a credere ai suoi occhi

“Grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre”, scrive

Ambra Angiolini il 22 aprile compie 47 anni ed esplode di gioia per la festa a sorpresa organizzata in casa dall’ex compagno Francesco Renga e dai due figli avuti dal cantautore, Jolanda, 20 anni, e Leonardo, quasi 18. L’attrice, nuovamente single dopo l'addio ad Andrea Bosca, non riesce a credere ai suoi occhi: è un compleanno indimenticabile. Euforica condivide un breve video che racconta tutto su Instagram.

Il giorno prima c’è il party a sorpresa che Jolanda mette in piedi insieme al fidanzato Filippo Carrante, per fare gli auguri alla mamma alla mezzanotte. Non è però finita. Ambra rimane ancor più di stucco quando nel suo appartamento trova palloncini, festoni e le persone a cui vuole più bene, tutte riunite per celebrarla.

Non è presente solo la sua famiglia, ma pure gli amici del cuore: Titti, Federico. Emma, Simona Ripamonti, Valeria Castelli, La Stefi di Radio Deejay, Maurino, Devis Maindo’, Ji Zhenqi, Antonella. La Angiolini stringe forte tutti e si diverte tantissimo. Renga, 55 anni, le sta accanto: insieme ne hanno fatta di strada, sono stati una coppia per tanti anni, dal 2004 al 2015, e anche dopo l’addio sono rimasti uniti per i loro ragazzi

“Compleanno 1: sì, un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli… Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta”, scrive Ambra. Nomina tutti i presenti e aggiunge: “Perché gli abbracci devono non finire mai, e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona. Vi “‘margherito il cuore’”. Poi conclude con un pensiero per gli assenti: “E sempre qui con me Alfredo, e Doriana”. Il suo è davvero un “happy birthday”, come lei stessa sottolinea in chiusura di post sul social..