La 50enne, opinionista del reality, mostra il suo lato tenero in tv quando a parlare è chi lei conosce bene

Greta Zuccarello, ballerina di Ciao Darwin, racconta la sua vita, poi la sorpresa della madre emoziona

Sonia Bruganelli mostra il suo lato tenero in tv. L’opinionista del reality si emoziona fortemente, ha il cuore molto più tenero di quello che sembra. Si commuove in diretta a L’Isola dei Famosi, il perché è semplicissimo, il racconto di Greta Zuccarello, la ballerina che ha lavorato con la sua produzione a Ciao Darwin, programma condotto dall’ex marito Paolo Bonolis, la tocca moltissimo.

Sonia Bruganelli ha il cuore più tenero di quello che sembra: si commuove in diretta a 'L'Isola dei Famosi', ecco perché

La 50enne è una mamma attenta e presente coi suoi tre figli e non solo. Prova un infinito affetto anche per gli altri due figli del conduttore con cui ha trascorso 25 anni della sua esistenza e per i nipotini acquisiti. Sonia mostra il suo cuore grande: ascolta le parole di Greta, poi gioisce per la sorpresa della madre della danzatrice, presente in studio. I suoi occhi diventano lucidi. Vuole molto bene alla ragazza 28enne.

La 50enne, opinionista del reality, mostra il suo lato tenero in tv quando a parlare è chi lei conosce bene

Vladimir Luxuria parla con la Zuccarello in Palapa, le sottolinea quanto il suo carattere al reality appaia forte. Mostra così una clip in cui la trevigiana si svela. “Quando i miei compagni andavano a giocare, io ero chiusa in una palestra. A 14 anni mi sono spostata per andare in collegio, poi a 17 anni e mezzo ho vinto una borsa di studio per andare a New York”, rivela lei.

Greta Zuccarello, ballerina di Ciao Darwin, racconta la sua vita, poi la sorpresa della madre emoziona

“Mia mamma non è quella smielata, anzi. Ci scontriamo spesso perché ha un carattere forte come me. Mio padre, invece, è timidissimo. Qui senti di più la loro mancanza. Mi manca sentire la voce di mia mamma, i rimproveri, perché alla fine mi mancano pure quelli. Vorrei dire loro che mi mancano. Il fatto che io sia una donna forte l’ho sicuramente ereditato da lei, seppur con le mie fragilità”, aggiunge Greta.

Sonia, madre attenta e premurosa coi suoi figli, è toccata nel profondo

La ballerina si ascolta: le lacrime scendono sul suo viso. Quando a sorpresa sente la voce della mamma, Francesca, a cui Luxuria lascia la parole, arriva inevitabile il pianto. “Ciao amore mio - dice la donna rivolgendosi alla figlia - non ho nulla da rimproverarti, anzi questa è Greta che ho partorito, che ho cresciuto e che sta insegnando a me molto di più di quanto ho insegnato a lei. Papà, la nonna, tuo fratello, Valentina, Cecilia, Arturo, siamo tutti fieri di te. Vai, noi ci siamo”.

Il momento è unico e speciale. Sonia è rapita dalle due e dall’affetto che le unisce. Inevitabilmente si commuove e arriva vicina alle lacrime lei stessa.