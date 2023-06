Davide a 18 anni passerà alla boxe professionistica: parla del cognome che porta, sul ring fa tutto da solo

Combatte da pochissimo e ha già conquistato un argento, il maggiore fa il tifo per lui e lo sostiene

Davide, il fratello di Stefano De Martino, ha un cognome pesante sulle spalle, visto il successo del 33enne marito di Belen Rodriguez, presentatore sempre più affermato in tv. Il 18enne, che ai campionati italiani di Gym Boxe ha conquistato alla sua prima partecipazione l’argento, a Il Mattino ammette: “Nelle amicizie femminili il mio cognome mi potrebbe aiutare”. Ma non nel pugilato. Lì ha fatto tutto da solo ed è bravo. Ora passerà alla boxe professionistica.

Il fratello di Stefano De Martino e il successo con le donne: ''Nelle amicizie femminili il mio cognome potrebbe aiutare''

E’ uno dei promettenti pugili della Boxe Vesuviana. “Sono salito sul ring solo tre mesi fa - racconta Davide - Vivevamo a Milano, Stefano frequentava una palestra di boxe per migliorare la coordinazione come ballerino. Io l’ho seguito ma la cosa non mi ha preso molto. Poi, una volta tornati a Torre Annunziata, come dire di no a Biagio Zurlo (il suo allenatore, ndr.)? All’inizio mi disse: ‘Prendilo come un gioco’. Poi dopo i primi guantoni, fu colpito: ‘Ma lo sai che sei bravo?’. Mi dice sempre che il pugilato è come una danza e in questo la mia famiglia ha tanto da insegnare”.

Deciso di diventare agonista, è arrivato il primo match. Stefano sempre con lui. “Magari non in presenza - chiarisce il ragazzo - ma sempre pronto a spingermi o a darmi una pacca sulle spalle se le cose non fossero andate bene”. Davide si è qualificato ai campionati nazionali ed è arrivata la finale col secondo posto conquistato. Finora tutto è andato per il meglio.

“Passerò alla boxe professionistica - annuncia De Martino - Come fai a non amare questa disciplina quando ti alleni in una palestra dove respiri l’aria dei campioni?”. L’allenatore lo segue nella sua scelta. “Anche se mi vedrete ancora impegnato nella Gym Boxe”, chiarisce.

Essere il fratello di Stefano lo sprona solamente a dare il meglio di sé. “Sul ring sei da solo. Vinci o perdi non per il cognome che porti ma perché sei bravo o non lo sei. Forse nelle amicizie femminili potrebbe aiutarmi, ma nel pugilato sei da solo e questa è la cosa che mi piace di più”, sottolinea Davide. Battersi col fratellone? “Non gli conviene. Lui è arrugginito. Da piccoli qualche volta è accaduto, ma ora gli farei male”, precisa con un sorriso un po’ guascone in volto.