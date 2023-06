La 61enne rivela: “Ai tempi di Galagoal molti calciatori mi facevano la corte, soltanto uno ebbe successo”

Niente nozze col compagno 55enne: “Non mi sposerò con Fabio Adami”

Alba Parietti a 61 anni conserva la sua bellezza intatta, conturbante. “Avevo 17 anni ma ne dimostravo 20, ora che ne ho 61 mi dicono che ne dimostro sempre 20, beh, facciamo 30”, dice al Il Corriere della Sera. “La vanità è un mio difetto eppure lo ostento”, aggiunge. Poi fa una confessione inaspettata. “Sono stata una ruba-mariti”, svela.

''Sono stata una ruba-mariti'': la confessione di Alba Parietti

Alba, che il 29 giugno torna in tv, in Rai, con il suo show, Non sono una signora, ripercorre la sua vita professionale fatta di tanti successi. Proprio a 17 anni, con un completo animalier e i capelli cotonati, passò e ripassò davanti alla Rai di Torino per farsi notare. “C’era Enzo Trapani che registrava Non Stop, con Verdone, I Gatti, Troisi. Volevo farmi notare. Mi abbordò Jerry Calà, il ‘tampinatore’ del gruppo. Prese il mio numero, mi corteggiava, non un gran complimento, visto che ci provava con tutte. La verità è che non la davo a nessuno, ero solo una bravissima allumeuse, fisico androgino, sedere brasiliano, 1 e 76, bionda, imitavo Dalila Di Lazzaro, avevo sciami di uomini dietro. Mi chiedevano: ‘Che hai, il miele?’. Li attiravo ma poi scappavo”, confida.

A Calà disse di no. La Parietti però disse di sì a Franco Oppini, il padre di suo figlio: “Dopo un giro notturno per le vie di Torino, Franco mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un’amica che si fidanzò subito con Jerry. Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco”.

Niente nozze col compagno 55enne: “Non mi sposerò con Fabio Adami”

Alba in tv a Galagoal fece impazzire tutti con le sue gambe in vista seduta sul famoso sgabello. Moltissime le avance ricevute dai calciatori: “Ci provarono in tanti, ci riuscì solo uno, stop”. Riceveva un mare di regali: “Auto e gioielli, pure gli emiri. Mi telefonava Gianni Agnelli, gentile e discreto. Però mi è sempre piaciuto snobbare i ricchi. Ho avuto storie solo con uomini che mi attraevano, magari discutibili, ma non che mi fossero utili”.

Sugli ex Alba dice: “Oppini? Buono, un arista. Stefano Bonaga un genio intelligentissimo, spiritosissimo. Christopher Lambert un tenero narcisista. Giuseppe Lanza di Scalea l’amico migliore, un vero principe. Cristiano De Andrè? Fragile, adorabile, mio fratello”. Poi parla anche del suo attuale compagno, di cui è molto innamorata, Fabio Adami: “Non mi sposerò con Fabio. Ho incontrato l’uomo giusto, per gioco mi chiama “la definitiva”. Mi piace il termine fidanzata, cerco l’emozione che mantiene viva la passione. Ha due ex mogli con cui vado d’accordissimo”.