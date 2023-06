L'ex velina Costanza Caracciolo apre il suo negozio tutto rosa a Milano: le immagini

La 33enne felice: tante clienti per il suo brand Coistel Beauty per la cura dei capelli

La siciliana dipinge lei stessa lo shop, poi lo inaugura fiera: c’è anche il marito Vieri, sempre al suo fianco

Costanza Caracciolo è fiera. Apre il suo negozio tutto rosa a Milano. L’ex velina si dà da fare insieme agli operai per gli ultimi ritocchi prima di alzare la serranda e far entrare le clienti pazze del suo brand, fondato circa un anno fa, Coistel Beauty, marchio per la cura dei capelli specializzato in prodotti Made in Italy di alta qualità realizzati interamente con ingredienti di origine naturale per adulti e bambini.

C’è anche il marito Bobo Vieri al suo fianco, come sempre. La 33enne condivide ogni suo progetto di vita con l’ex calciatore 49enne sposato in gran segreto a Milano il 18 marzo 2019 e da cui ha avuto le sue due figlie: Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, venuta al mondo il 25 marzo 2020.

La siciliana si sente fiera di quel che è riuscita a fare in poco tempo

“Ragazzi da domani operativi!”, annuncia nelle sue storie la Caracciolo. Il negozio è in pieno centro, in Corso Garibaldi 73. Poi arriva il “grande giorno”, quello dell’inaugurazione. “Ieri abbiamo allestito fino a mezzanotte”, sottolinea alle follower Costy.

Al momento è un temporary show, ma in pieno centro, a Corso Garibaldi

E’ stata lei stessa a dipingere le mura del locale, aiutata da alcuni amici: “Da sola non ce l’avrei mai fatta, ma il risultato finale è fantastico”. E’ un temporary shop: sarà aperto solo una settimana. “Dovrebbe essere permanente, mi dispiace…”, precisa ancora la showgirl.

La Caracciolo con Benedetta Mazza, sua amica, subito corsa per acquistare

Costanza poi si fa vedere con chi va lì ad acquistare i prodotti che ha messo sul mercato con il suo e-commerce. Ringrazia ognuno di loro: si è lanciata nel mondo dell’imprenditoria e le piace moltissimo. I risultati finora la premiano: il brand in poco tempo ha già raggiunto ottimi risultati.