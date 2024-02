''Full immersion e poi si vive di rendita'': Alena Seredova spiega la sua vita intima col marito Alessandro Nasi e i figli in casa

La modella e attrice ha raccontato come vive i rapporti intimi avendo bambini in casa

La 45enne ha anche rivelato di essere uscita senza biancheria intima, ecco perché

Alena Seredova è tornata a regalare una nuova sessione di domande e risposte ai suoi follower di Instagram.

L’ex modella e attrice 45enne infatti ha un filo diretto con i seguaci sull’account sulla nota piattaforma social. E ama rispondere alle loro domande senza filtri.

Stavolta ha raccontato, tra le altre cose, di essere uscita più volte senza la biancheria intima, ma ha anche spiegato come affronta il tema dei rapporti intimi col suo Ale pur avendo figli in casa.

Alena Seredova, 45 anni, spiega come affronta i rapporti intimi col marito avendo dei figli in casa

Un utente le ha infatti domandato: “Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?”.

La sua risposta: “Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita”.

Quando le è stato invece chiesto se le sia capitato di uscire senza la lingerie, ha spiegato: “Assolutamente sì, poi 20 anni fa o forse 25 anni fa sì, perché c’erano i vestiti dove sennò si vedeva, assolutamente, sì”.

“Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba”, ha poi aggiunto.

Durante la chiacchierata con i follower Alena, che è nata nella Repubblica Ceca e oggi è sposata con Alessandro Nasi, da cui ha avuto la piccola Vivienne Charlotte nel 2020, ha parlato del motivo per cui non è tornata a vivere nella capitale del suo paese.

Alena ha sposato Alessandro Nasi a giugno 2023 a Noto, in Sicilia

“Ho già tante ragioni per cui tornare a Praga, l’amore per la mia famiglia, i miei genitori, il mio nipotino. Non ho fatto questa scelta neanche quando mi ero separata semplicemente per non complicare la vita ai ragazzi”, ha raccontato.

“Per il resto a Praga si sta benissimo e non sarebbe male, ma alla fine la mia parte italiana, cioè mio marito come lavoro etc. non potrebbe stare lì, ma sto bene anche in Italia”, ha sottolineato.

Infine qualcuno le ha fatto notare che da tempo ha un bel sorriso sereno sul viso, chiedendole che “cura” abbia fatto: “Cura d’amore, alla fine senza che uno se ne renda conto, se si sta bene in qualche modo questo migliora tante cose”.