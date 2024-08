Il cantautore piange Gina, star dei social per i video insieme a lui, scomparsa a quasi 96 anni

Gli ammiratori non avrebbero rispettato il doloroso lutto dell’artista 33enne

Non si sarebbero fermati neppure davanti al dolorosissimo lutto del loro beniamino. Fan “come bestie” al funerale della nonna di Ultimo, così sottolinea una pagina dedicata al cantautore, che svela cosa sarebbe successo durante l’intima cerimonia per salutare Gina, a cui Niccolò Moriconi, 33 anni, era affezionatissimo. La donna avrebbe compiuto 96 anni a settembre.

Fan 'come bestie' al funerale della nonna di Ultimo: ecco cosa sarebbe successo

A dare l’annuncio della morte di Gina era stato il figlio Sandro, padre dell’artista. “Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla, da lassù non mangerò tanto”, aveva scritto lunedì scorso. I messaggi di condoglianze avevano inondato il post su Facebook. I fan del romano, però, almeno alcuni si sarebbero comunque scatenati senza alcun pudore o remora.

Al funerale, che si è tenuto ieri, 29 agosto, a Roma non ci sarebbe stato alcun rispetto per Niccolò e la sua famiglia. “E anche al funerale vi siete comportati come animali”, sottolinea sui social un fanclub di Ultimo. Durante la cerimonia alcuni si sarebbero avvicinati al cantante per scattare un selfie. Ultimo e i parenti sarebbero stati assediati nel m omento in cui uscivano dalla chiesa.

Un fanclub del 33enne denuncia tutto sui social

“Speravo che almeno in questa occasione avreste avuto un minimo di rispetto per la famiglia e la sua nonna - si legge tra i commenti del fanclub - Mentre stava uscendo la bara della nonna dalla macchina ecco che una fan stupida inizia a fare le foto. Fate schifo, Nic si è arrabbiato. Non dico altro”. "I miserabili del parchetto”, sottolineano altri. Il timore è che Ultimo, sempre molto disponibile, ora cambi atteggiamento nei confronti di chi ‘tifa’ per lui: “Per colpa di queste persone ci andiamo di mezzo noi. La disponibilità che ha avuto fino ad ora ce la sogniamo! Non ne avrà più. E fa bene!”.