L'attrice Gabriella Pession rivela che il figlio di 10 anni somiglia moltissimo a Sinner e vuole fare il tennista: ''Lo chiamiamo Micro Jannick''

La 47enne lo ha avuto dal marito Richard Flood, 42 anni, il dottor Cormac Hayes di Grey’s Anatomy

Giulio, questo il nome del bimbo, è molto competitivo, proprio come la mamma, ex pattinatrice

Gabriella Pession, tra gli interpreti della nuova serie tv in quattro puntate Il Conte di Montecristo, in onda su Rai1 a partire da lunedì 13 gennaio, si racconta sulle pagine di Oggi. Parlando del suo privato, l’attrice rivela che il figlio di 10 anni somiglia moltissimo a Sinner e vuole fare il tennista. “Lo chiamiamo Micro Jannick”, svela.

A proposito del curioso soprannome di Giulio, che Gabriella ha avuto dal marito, l’attore Richard Flood, 42 anni, il dottor Cormac Haye di Grey’s Anatomy, la Pession confida: “Sì, lo chiamano così. Non perché abbia il talento di Sinner, ma perché fisicamente gli somiglia molto, con i suoi capelli rossi. Detto ciò, è bravo. Ha una grande passione per il tennis: si allena cinque volte alla settimana e vive per questo sport. Per noi è un impegno, ma lo rende felice, quindi lo sosteniamo”.

Giulio ricorda fisicamente il numero 1 al mondo

Lei è stata un ex pattinatrice promettente, costretta a smettere con la carriera agonistica a causa di un infortunio durante una gara, quando si fratturò il piede sinistro. Quando le si domanda se da madre abbia trasmesso la passione per lo sport al bimbo, dice: “Sicuramente da me ha preso la competitività”. Anche ora Gabriella rimane competitiva: “Direi di sì, ma con me stessa. Adoro fare i provini, cosa che invece mio marito, attore anche lui, detesta. E’ una sfida, ma finiti i provini il nostro è un lavoro di squadra: recitare significa farlo con l'altro. E’ come nel tennis: due attori funzionano se entrambi ‘palleggiano’”.

La Pession è tornata a vivere a Roma dopo essere stata a lungo negli Usa. Ha portato con sé pure la sua famiglia, ovviamente. Spiega il motivo della sua decisione: “Non sono più gli Stati Uniti che conoscevo. Ho vissuto a Los Angeles ed è una città che amo molto, ma è anche estremamente difficile, ricca di disuguaglianze. Il problema delle armi è insostenibile per me: come madre, non voglio vivere nel terrore costante che possa succedere qualcosa a mio figlio mentre è a scuola”.