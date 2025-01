Il cantante Ultimo torna a Roma dopo 4 mesi a New York dove è nato suo figlio Enea, accolto da una folla di fan: guarda

L’artista 28enne costretto a rientrare per lavoro: Jacqueline Luna Di Giacomo e il bebè rimangono negli Usa

Il piccolo è venuto alla luce sabato 30 novembre 2024: la 24enne ha preferito restare ancora un po’ negli States

Ultimo è costretto a rientrare per impegni di lavoro impellenti. Il 29 giugno prossimo inizierà il suo tour che già registra il sold out: c'è da organizzare tutto. Il cantante torna a Roma dopo 4 mesi a New York, dove è nato suo figlio Enea. All’aeroporto di Fiumicino, vicino la Capitale, trova una grande sorpresa: viene accolto da una folla di fan.

Il cantante Ultimo torna a Roma dopo 4 mesi a New York dove è nato suo figlio Enea, accolto da una folla di fan

Amatissimo per la sua musica, Nicolò Moriconi, questo il suo nome all’anagrafe, rimane stupito dal calore degli ammiratori che lo circonda. Innamorato di Roma, dove vive, sottolinea: “Sono tornato a casa”. Le parole sono accompagnate dal breve video che mostra centinaia di persone assiepate pronte a riabbracciarlo.

L’artista 28enne costretto a rientrare per lavoro trova una sorpresa a Fiumicino

Una folla di ammiratori lo aspetta per riabbraccialo

Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo si sono trasferiti nella Grande Mela a inizio settembre. La 24enne ha deciso di far nascere il loro primo figlio lì per far avere al bimbo il doppio passaporto.

Jacqueline Luna Di Giacomo e il bebè sono rimasti negli Usa. Il piccolo è venuto alla luce sabato 30 novembre 2024: la 24enne ha preferito restare ancora un po’ negli States

Enea è venuto alla luce il 30 novembre 2024, evidentemente la mamma ha preferito rimanere negli Usa ancora per un po’, considerando il viaggio troppo lungo da affrontare per il bebè. Presto, però, i tre si riuniranno e inizieranno un nuovo capitolo della loro esistenza.