''Abbiamo fatto una cosa terrificante'': la gag con John Travolta e il Ballo del Qua Qua a Sanremo 2024 va storta, l'ammissione di Fiorello

Il popolo del web insorge: “Imbarazzante”, lo showman a VivaRai2 fa il mea culpa

Anche Amadeus nel glass si rende conto di quel che è andato in scena

Ascolti record, complimenti e risate. Sanremo 2024 però non è solo questo. La caduta è sempre dietro l’angolo e così capita che durante la seconda serata del Festival arrivi un qualcosa di “tremendo”. La gag con John Travolta e il Ballo del Qua Qua solleva un polverone. Il popolo del web insorge e la boccia senza mezze misure etichettandola come “imbarazzante”. Fiorello si rende conto della ‘figuraccia’ e corre immediatamente ai ripari. A notte fonda a VivaRai2 arriva la secca e sconsolata ammissione dello showman. “Abbiamo fatto una cosa terrificante”, sottolinea davanti all’amico Amadeus, arrivato a sorpresa nel glass. Tra l’ilarità generale, Rosario si cosparge il capo di cenere per l’idea malsana avuta.

Del resto lo stesso Travolta, poco prima di iniziare fuori dall’Ariston la “qua qua dance”, con un gesto quasi di stizza, aveva buttato a terra malamente il cappellino che avrebbe dovuto mettere sul capo. La scusa avanzata è che non gli sarebbe entrato perché troppo piccolo, ma, appunto, è parsa solo una scusa per evitare di essere ancora più ridicolo.

I tre fuori dal''Ariston poco prima della 'qua qua dance'

Fiorello si rende conto dell’errore. Gli arrivano messaggi di tanti amici famosi, lui li fa vedere e sono impietosi. Per tutti, dalla Lucarelli a Gigi D’Alessio, passando per Nunzia Di Girolamo e molti altri la gag è stata una “caga*a”, anzi, “cagatiss*ma”.

Il divo americano si rifiuta di indossare il cappellino

“Vogliamo subito toglierci il dente?”, esordisce Fiore riferendosi alla performance col divo criticatissima. “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana - dice ad Ama - Tu non lo sai perché sei impegnato coi tuoi codici dei cantanti, poi gli insulti me li prendo io”. Il presentatore ride, tutti lo fanno. Ma ancora non è finita.

Travolta è abbastanza basito dal balletto che deve fare

"Mentre la facevo già avevo previsto tutto: qui è la fine delle nostre carriere. Quella di Travolta sicuro, ma di più la nostra”, continua Rosario. Amadeus chiede a Biggio: "Quanti giorni erano che voleva fare il Ballo del qua qua con Travolta?". Fiorello gli dice: “Perché non mi hai detto di no?”. E aggiunge: ”Già in camerino avevo capito l'antifona. Ho parlato con John Travolta e lui non ha detto no”. Amadeus replica: “Mi sembrava divertente”.

Ormai è andata così. Anche se stasera ci sarà Russell Crowe. Fiore sorridendo sottolinea che sui social c’è chi dice all’australiano di scappare via e ripensarci su Sanremo. Chissà lui e Fiorello cosa hanno pensato di riservare a Il Gladiatore…