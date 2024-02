Harry e Re Carlo, l’incontro faccia a faccia dopo 16 mesi e la scoperta della malattia è avvenuto: ecco com’è andata

Il Duca 39enne si è precipitato a Londra dalla California dopo aver saputo del cancro

Il Re è malato, anche se non si conoscono dettagli sulla tipologia del suo tumore

Il Principe Harry e Re Carlo si sono incontrati per la prima volta faccia a faccia dopo 16 mesi.

Il reale 39enne è arrivato a Londra precipitandosi dagli Stati Uniti con un volto di quasi 13 ore dopo aver saputo che il genitore è malato di cancro.

Carlo, a cui è stata diagnosticata la malattia - dove lo abbia attaccato non è stato specificato - dai medici che lo hanno operato per l’ingrandimento della prostata, aveva telefonato personalmente al secondogenito per dargli la brutta notizia lunedì.

Re Carlo, 75 anni, insieme al figlio Harry, 39

Atterrato nelle scorse ore nella capitale inglese, il Duca del Sussex si è subito fiondato a Clarence House, la residenza cittadina del padre, per incontrarlo.

Il faccia a faccia sarebbe durato una mezz’ora, come raccontano alcune fonti al The Sun. Carlo avrebbe anche fatto aspettare il suo elicottero che lo avrebbe poi portato nella residenza rurale di Sandringham, proprio per vedere Harry.

Una persona che ha visto il monarca 75enne ha detto: “Era nella sua consueta buona forma […] solo un po' frustrato dal fatto che le sue condizioni abbiano impattato non solo sui suoi piani ma anche su quelli degli altri”.

All’incontro non ha voluto prendere parte William, 41 anni, fratello maggiore di Harry che con quest’ultimo ha rotto dopo la pubblicazione del libro ‘Spare’, in cui il figlio minore di Lady Diana racconta anche di una lite furiosa con l’erede al trono.

Non è chiaro se ora Harry, che ha lasciato Clarence House dopo 45 minuti insieme al suo entourage, si tratterrà ulteriormente nel Paese, visto che con lui non ci sono la moglie Meghan Markle e i due figli Archie e Lilibet, che lo aspettano invece a casa nella soleggiata California.

Anche se era la prima volta dopo quasi un anno e mezzo che si incontravano, sembra che Harry e il padre in realtà si siano sentiti telefonicamente più volte durante questo periodo.