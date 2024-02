Romina Carrisi pubblica una tenera foto con mamma Romina Power, la sorella Cristel e il figlio nato da due settimane: guarda

Axel Lupo, il bimbo avuto da Stefano Rastelli, è venuto al mondo il 24 gennaio alle 22.39

Romina Carrisi si fa vedere nella sua abitazione a Roma, a Trastevere, con il figlio nato da due settimane. Nel salone di casa, seduta sul divano, tiene tra le braccia il piccolo. Nella tenera foto in bianco e nero condivisa ci sono, accanto a lei, mamma Romina Power e la sorella 38enne Cristel. “It takes a village. Le donne della mia vita”, scrive la 36enne. Tagga il compagno Stefano Rastelli. Il regista in esterna Rai 53enne in questi giorni è impegnato a Sanremo, ma da lontano tiene d’occhio la compagna e il suo terzo figlio dopo Emma e Lola, le due ragazze avute dall’ex moglie. Per lui si tratta del primo maschietto.

Stefano sa che Romina può contare sull’aiuto della madre e di Cristel, arrivata dalla Croazia. Sposata dal 3 settembre 2016 con l'imprenditore cileno-croato Davor Luksic, è madre di Kay Tyrone, 5 anni, Cassia Ylenia, 4 e Ryo Inés, 2. Non ha esitato a lasciare i tre figli per stare accanto a Romina e al nipotino per un po’.

Axel Lupo è venuto al mondo il 24 gennaio scorso alle 22,39, dopo ben 14 ore di travaglio. Tutto è andato bene e ora Romina Jr. si gode il figlioletto. I paparazzi sono sempre alle sue costole, Diva e Donna la mette sulla cover del giornale col bambino.

Lei non è molto contenta di tutta quest’attenzione mediatica sulla sua maternità. Preferisce la privacy e le dolci mura domestiche, godendo del quotidiano insieme al bimbo e ai suoi affetti più cari. Quando il bebè è nato, postando una foto in cui ha immortalato il mento del piccolino, ha scritto: “Quel mento… lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate. Benvenuto amore Axel Lupo, i nostri cuori sono pieni”.