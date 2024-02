Melissa Satta e Matteo Berrettini ai titoli di coda? L'ex velina festeggia il compleanno col figlio, del tennista non c'è traccia: il gossip

Il 7 febbraio compie 38enne e celebra insieme a Maddox, 9 anni

Per molti sarebbe già finita con lo sportivo 27enne che torna ad allenarsi

C’era chi giurava che non sarebbero arrivati a San Valentino, il prossimo 14 febbraio. E così sembrerebbe essere andata. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono ai titoli di coda? Il gossip questo racconta. L’ex velina non parla, ma festeggia il compleanno col figlio. Del tennista, tornato finalmente ad allenarsi dopo numerosi infortuni, non c’è alcuna traccia. Lei il 7 febbraio compie 38 anni e celebra accanto all’adorato Maddox, 9 anni, nato dall’amore con l’ex marito Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta e Matteo Berrettini ai titoli di coda? L'ex velina festeggia il compleanno col figlio, del tennista non c'è traccia

L’indiscrezione sulla rottura tra la showgirl e lo sportivo 27enne ha cominciato a girare vorticosa qualche giorno fa. C’è anche chi giura di aver avvistato il bel Matteo in discoteca intento a fare ‘il bello’ con altre ragazze, ormai libero, così si racconterebbe, da qualsiasi legame affettivo.

Il 7 febbraio compie 38enne e celebra insieme a Maddox, 9 anni

Alla cena di compleanno a Milano solo intimi

Il web mormora e le foto condivise dalla Satta parrebbero ufficializzare l’addio. Lei pubblica in un post quella col suo ometto che la bacia davanti una torta. Nelle storie poi mette alcune immagini della cena organizzata a Milano. Ci sono solo i suoi intimi, tra i quali tante amiche. C’ pure Marica Pellegrinelli, da sempre legata a Melissa. Ma Matteo è scomparso. E pensare che i due erano usciti allo scoperto come coppia, ironia della sorte, proprio un anno fa, in occasione dei 37 anni della Satta.

Lei spegne le candeline sorridente

Ci sono tante amiche, ma Matteo non è pervenuto

Sono già diverse settimane che Melissa e Matteo non si fanno vedere insieme. Lui non le fa neppure uno straccio di auguri su Instagram e questo non lascia presagire nulla di buono. La storia d’amore potrebbe senza dubbio essere arrivata al capolinea.