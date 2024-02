Il rapper va in Florida ufficialmente per lavoro, lo sottolinea nelle sue storie

Niente più foto di coppia con la moglie e Vittoria gli domanda: “Ma torni?”

Niente più foto di coppia e profilo assolutamente basso. Fedez vola al caldo a Miami. Con lui c’è una sua collaboratrice, nelle sue storie si sente una voce femminile e tutti si chiedono chi sia. Chiara Ferragni resta a Milano coi figli. Il viaggio rende ancora più vorticose e insistenti le voci sulla crisi della coppia più famosa d’Italia.

Fedez vola al caldo di Miami, Chiara Ferragni resta a Milano coi figli: le voci sulla crisi della coppia sempre più insistenti

L’imprenditrice 36enne ostenta sorrisi sul suo profilo e mostra serenità, nonostante il cataclisma scatenano dal pandoro-gate e dalla beneficenza sospetta non accenni ad arrestarsi e l’abbia totalmente travolta. I marchi che l’avevano assoldata scappano e i follower l’abbandonano. Lei è al centro di una vicenda giudiziaria, indagata, con Guardia di Finanza e magistratura che intanto acquisiscono atti e le fanno le pulci. Potrebbe non essere finita, anzi. Chiara però non parla più. Ma neppure si fa vedere con il marito. E lui vola via.

Il 34enne è in Florida per lavoro

Il 36enne sta con i bambini e la sua famiglia nel capoluogo lombardo

Prima di partire, la piccola Vittoria, quasi 3 anni, al papà chiede tenerissima: “Ma torni?”. Il quesito, normale quando un bimbo vede un genitore uscire di casa, risuona quasi profetico nel turbinio delle voci che vorrebbero i Ferragnez ai titoli di coda.

Il rapper fa la spesa

Federico alloggia in una villa da sogno

Probabilmente non sarà così. Fedez in Florida si diverte sulla Cadillac. Vittima di piccoli imprevisti (gli hanno perso la valigia e si è scontrato con una porta a vetri nella villa dove alloggia, procurandosi una ferita sulla fronte), la prende a ridere. Su Chiara rimane in silenzio. Si dice che stiamo provando a rimettere insieme i pezzi di un rapporto sfaldato. Lei, però, non condivide una foto con lui da 8 settimane, da quando l’impero ha cominciato a crollare e le indagini le hanno regalato l’accusa di truffa aggravata. Contratti saltati e perdite che diventano anche difficili da sostenere fanno il resto. Chissà come andrà a finire.