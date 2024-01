''Siete gelose perché voi non ce la fate e vi trascurate'': Chiara Nasti risponde a chi l'accusa di allenarsi troppo in gravidanza

La 25enne replica per le rime a chi mugugna perché al quarto mese di gravidanza è tornata in palestra

Lei a fare dei post ‘buonisti’ proprio non pensa: "Non devo essere acclamata perché mostro la ritenzione”

Chiara Nasti, incinta del suo secondo figlio dopo Thiago, nato il 16 novembre 2022, appena entrata nel quarto mese di gestazione, è tornata in palestra e lo ha mostrato sul social. La napoletana 25enne sposata con Mattia Zaccagni è stata subito attaccata, così risponde a chi l’accusa di allenarsi troppo in gravidanza. “Siete gelose perché voi non ce la fate e vi trascurate”, sbotta.

L’influencer pubblica nelle storie una serie di brevi video. In uno, nel post che l’accompagna, scrive: “Ma qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Ahahah, non è che se voi non ce la fate gli altri so come voi. Non capisco ‘sto farmi notare ‘e due gravidanze troppo vicine il corpo non ti torna come prima’. Ma cosa vi frega. Poi vediamo se non torna come prima…”.

Non contenta nella clip Chiara dice: “Tralasciando la mia faccia, che mi sono svegliata alle 6 che sto col piccolino, non capisco perché la gente se la prende così tanto quando una persona si allena in gravidanza. Cioè, veramente, se io faccio degli esercizi mirati che fanno stare bene sia me che il mio bambino, a voi che vi trascurate cosa vi frega che il mio fisico non tornerà più come prima? Ma magari il vostro si sfascerà sempre di più… Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene. Cioè non capisco, io ora mi dovrei mettere a fare quelle foto perché ovviamente la ritenzione ce l’ho anche io quando sono in gravidanza, poi con i sacrifici e gli sforzi va via. Non è vero che il corpo cambia, tutto dipende da noi stessi".

La Nasti chiarisce: "Poi, se non vi volete impegnare voi, perché dovete fare di tutta l’erba un fascio. Siete gelose, ammettetelo, perché non ce la fate”.

La Nasti nella seconda storia scrive: “‘Sii più umana’. Ma che vi frega? Ahahaha. Io per il mio benessere mentale ci tengo comunque a non trascurarmi. Punto. Non devo essere acclamata perché mostro la mia ritenzione o perché metto 30 kg”. E nel filmato precisa: “Non tutte siamo predisposte a fare delle foto in cui dobbiamo beccare 300mila like e piacere alla gente. ‘Io in gravidanza ho la cellulite, etc’. A me non interessa farlo, con tutto che ce l’ho in gravidanza, però dopo la gravidanza mi impegno a tornare meglio di prima. Qual è il vostro problema, mica lo fate voi, lo faccio io”.

Nel terzo video parla delle ‘colleghe’ sui social: “Finte, finte, seguite loro. A me non frega niente, ho una bella famiglia, sono in dolce attesa, sono una brava persona nel reale e anche molto umile. Quindi potete seguire altro. Se domani mi svegliassi e inventassi una storia strappalacrime dicendo che ero sotto peso o mi è accaduto qualcosa di grave, sarei la persona migliore al mondo e non è così. Ci sono brave persone senza brutti trascorsi e che hanno sempre vissuto una bella vita. Solo che quelle vi fanno rabbia”. E conclude: “Ormai su questi social sembra sempre che devi fingere e mandare messaggi positivi. Ho conosciuto tante influencer super seguite che sono veramente poco umili e anche molto cattive e che mandano questi messaggi positivi. Ma non le vedo molto sincere, mettiamola così”. E lapidaria sottolinea: "Meglio fare invidia che pietà".