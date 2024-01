Giulia De Lellis festeggia 28 anni, il party di compleanno con tre torte e i baci passionali al fidanzato Carlo Beretta: foto

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne festeggia nella nuova casa milanese con lui e gli amici

Sorride, forte del calore di chi le vuole bene. Giulia De Lellis festeggia 28 anni. Il party di compleanno lo organizza a casa, il nuovo appartamento milanese dove ha traslocato con il fidanzato Carlo Beretta, che compirà 27 anni il 16 febbraio prossimo. Con lei ci sono gli amici più cari e l’uomo che ama, con cui si scambia baci passionali al momento del dolce. Spegne le candeline su ben tre torte. E’ tutto perfetto.

Mostra la tavola imbandita, ha apparecchiato nel migliore dei modi, tirando fuori anche il servizio di posate in argento della bisnonna. Sul social, nelle storie, sottolinea ironica: “Come me so’ invecchiata!”. Giulia è raggiante. Dopo uno shooting nuda nel letto con una torta rosa, la sera si diverte così e celebra il grande giorno.

La De Lellis indossa un mini abito nero con una scollatura a forma di cuore sulla schiena. Divertita sul 15 gennaio, giorno in cui è nata, scrive: “La data è identificata come il punto culminante della tristezza. E si basa su vari fattori come la fine della festività, le temperature basse e le brevi ore di luce, che contribuiscono al senso di deperimento invernale”.

Poi però mostra tutto della sua festa e rivela: “Le mie candeline vogliono restare a 27. Grazie a chiunque abbia speso anche un momento della propria giornata per me”.

“La mia casa era piena di fiori, amore e stelle”, fa sapere l’influencer accompagnando gli scatti. “Ho tirato fuori pure l’argenteria del matrimonio della mia bisnonna: me so’ proprio invecchiata”. “Se mi vuoi fare felice fammi la pasta al ragù”, confida facendo vedere le tagliatelle nei piatti.

Posta le immagini con le amiche che salgono di corsa le scale, si truccano tutte insieme nel bagno. Tutte insieme alzano al cielo i calici. E’ il momento delle tre torte. “Ve l’ho già detto che vogliono restare 27?”, scherza. Poi bacia Carlo con passione. Lui è la sua anima affine. Agli ospiti infine scrive: “Grazie. Ho sentito tutto il vostro amore”.