La conduttrice di La7 Tiziana Panella svela il motivo della sua lunga assenza dalla tv: ''Ero occupata in una battaglia difficilissima''

Torna al timone di Tagatà. Tiziana Panella, conduttrice del popolare programma su La7, svela in diretta il motivo della sua lunga assenza dalla tv. E’ stata accanto al compagno malato. “Ero occupata in una battaglia difficilissima”, svela la 55enne.

“Ero occupata in un altro luogo, in una battaglia difficile, difficilissima. Sono stata accanto al compagno della mia vita. Sarà una strada lunga, molto faticosa e che però i giganti come lui non temono. Non si lasciano spaventare”, sottolinea la Panella.

Vittorio Emanuele Parsi, classe 1961, membro del consiglio consultivo del Center for Diplomacy and Strategy alla London School of Economics, editorialista de Il Foglio e opinionista tv è stato male. Il professore, legato alla giornalista, ha avuto un malore mentre era a Cortina d’Ampezzo: lo scorso 28 dicembre è stato operato d'urgenza all’aorta dal dottor Francesco Battaglia. Dopo un periodo nel reparto di terapia intensiva, ora sta meglio e ha iniziato la riabilitazione.

“Ho pensato molto in questi giorni al lavoro che facciamo, raccontiamo il paese tutti i giorni, le disavventure, i guai e le cose che non funzionano - dice ancora la conduttrice - Poi ci sono le eccellenze e la sanità veneta lo è. Voglio ringraziare il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso, dal primario ai chirurghi straordinari. Tutti. La fisioterapista, questo angelo con i capelli rossi che è un sergente maggiore che si sposta dal reparto alla terapia intensiva. Dentro la terapia intensiva ci sono persone straordinarie che con grande senso del dovere ma anche un grande senso di umanità che ti permettono di non sprofondare. A tutti loro va il mio grazie”.