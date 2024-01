Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi in viaggio di nozze dall’altra parte del mondo, ma solo per ''48 ore'': ecco dove sono e foto

L’attrice ed ex modella è volata in Asia con il marito Alessandro Nasi

I due si sono sposati a giugno del 2023, la luna di miele solo ora e per poche ore

Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi sono finalmente riusciti ad andare in luna di miele a sette mesi dal loro matrimonio.

L’ex modella (di recente tornata al cinema con la pellicola ‘Dobbiamo stare vicini’) di origini ceche, oggi torinese, e il manager sono volati dall’altra parte del mondo.

Alena Seredova, 45 anni, e il marito Alessandro Nasi, 49, in aereo verso l'Asia

Il loro viaggio di nozze però non dovrebbe essere troppo lungo, stando almeno all’hashtag che Alena ha inserito sopra una foto scattata in aereo (in una comoda prima classe) e condivisa su Instagram.

La 45enne ha infatti scritto: “48 hours of honeymooning”. Ovvero: 48 ore di luna di miele (si può interpretare in due modi: in luna di miele da 48 ore oppure luna di miele di 48 ore). Certo, sembrano pochine, soprattutto considerando che la destinazione non è proprio dietro l’angolo.

La coppia si sposta per un tradizionale tuk tuk

La coppia, che si è giurata amore eterno in Sicilia il 17 giugno dello scorso anno, ha infatti scelto il caldo del Sud Est asiatico. Nello specifico della Cambogia.

Alena esplora le strade più vivaci di Krong Siem Reap

Cibo, temperature miti, ma anche cultura: i due sono subito voluti andare ad esplorare i templi buddisti e le rovine di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese e tra i più famosi al mondo.

Negli scatti condivisi sempre sul social, Alena e Alessandro appaiono anche in un tenero scatto con Angkor Wat, il tempio principale del sito, sullo sfondo.

I due in un bellissimo scatto con il tempio di Angkor Wat sullo sfondo

Con loro non sembrano esserci i figli. Né la piccola Vivienne, avuta 3 anni fa, né i due figli più grandi nati dal precedente matrimonio di Alena con Gigi Buffon, Louis Thomas, oggi 16enne (e molto autonomo: vive infatti in Toscana), e David Lee, venuto al mondo nel 2009.