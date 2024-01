''La faccia da zozza la devi fare'': Antonella Mosetti parla del suo nuovo lavoro online, chiede 10.000 euro per un nudo integrale

La showgirl oggi vive vendendo immagini del suo corpo su una nota piattaforma

Può chiedere anche 10.000 euro per un nudo integrale, poi i prezzi di piede e seno

Antonella Mosetti ha rivelato quanto chiede per una foto del suo piede, venduta su una nota piattaforma social a pagamento.

La showgirl, ex ragazza di ‘Non è la Rai’, oggi ha 48 anni e vive vendendo proprie immagini su richiesta, online.

Antonella Mosetti, 48 anni, oggi vende immagini di se stessa su una nota piattaforma online e molti sembrano disposti a sborsare anche migliaia di euro per vedere esaudita una richiesta

In tv non va praticamente più: “Mi hanno proposto altri reality e mi rompevo a farli perché io non amo i reality”.

“Ora guadagno con Instagram, i social, la mia immagine. Le te**e, un po’ il c**o, un po’ la faccia da zozza, quelle robe là…”, ha spiegato a Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Proprio quest’ultimo incuriosito ha voluto indagare sulla questione dell’espressione facciale: “La faccia da zozza? La devi fare, la fanno tutte. Quello ti porta lavoro, ti porta soldi”.

Antonella vende molto le foto dei suoi piedi

Su una nota piattaforma a pagamento ci sta da 3 anni. Cruciani è molto incuriosito dalle richieste che riceve per le immagini dei piedi: “Li vendo e li stravendo in tutte le salse”.

“Quanto faccio pagare il nudo integrale? Anche più di 10mila euro. Ci sono amanti del mio personaggio…”, ha poi fatto sapere.

Tornando alle estremità inferiori ha continuato: “Il piede lo vendo a 2000, 3000 euro. Mi chiedono di vedere il piede, la pianta, le dita. Mettere la schiuma o la crema, è molto erotica come cosa”.

Antonella Mosetti è contenta della sua nuova forma di reddito

“Se mi chiedono di parlare del piede oltre farlo vedere chiedo 2500 euro. Mettere della crema sul piede costa 3000”, ha sottolineato.

E ancora: “Ci mangio. La foto delle te**e quanto vale? Anche 5000. Finché dio mi dà la forza di stare bene, mi vendo come credo che sia la cosa migliore. Non ho uno che mi mantiene come tante. Faccio tutto da sola. Non ho fidanzati da anni”.

“Io sono felice di aver fatto questa scelta, ci ho messo la faccia, ho rischiato anche tanto in televisione, ma sono molto felice di aver fatto questa scelta”, ha concluso.