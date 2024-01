''Sto tanto bene'': l'attore Gilles Rocca, vincitore di ‘Ballando 2020’, presenta la sua nuova fidanzata sul social: foto

Il 41enne pubblica il primo selfie sulla donna che ha sostituito Miriam Galanti nel suo cuore

Lei è Roberta Mastromichele, ha 47 anni, attrice molto apprezzata con una lunga carriera alle spalle

Gilles Rocca ha nuovamente il batticuore. L’attore, regista e imprenditore romano, vincitore di Ballando con le stelle 2020, presenta la sua nuova fidanzata sul social. Pubblica il primo selfie con la donna con cui ha ritrovato la passione e scrive: “…E che devo di’… Sto tanto bene”.

Nel selfie è in coppia con Roberta Mastromichele. Il 41enne tagga la 47enne che ha sostituito Miriam Galanti nel suo cuore. Anche lei è un attrice con una lunga carriera alle spalle. Nata il 10 giugno 1976 a Roma, l’artista ha occhi castani e capelli castani. Il suo curriculum, visibile online sul sito della Genius Management che la rappresenta, svela che dal 2005, per circa 9 anni, ha frequentato la scuola di cinema e teatro "Duse International" diretta da Francesca De Sapio "Metodo Strasberg-Stanivslavsky”. Alle spalle tanti stage e anche un diploma di danza classica e jazz, conseguito nel 1994.

Roberta ha lavorato a teatro, recitato in molti film, fatto pubblicità e anche qualche fiction tv. Dal 25 gennaio al 4 febbraio sarà al Teatro Golden nella Capitale con “L’Albero di Natale”, commedia di cui è protagonista insieme a Simone Montedoro, Emanuela Fresi e Andrea Lolli.

Gilles sembra davvero molto preso dalla donna. Il 20 febbraio 2023 aveva ufficializzato la rottura definitiva con Miriam, 34 anni, dopo 14 anni d’amore. Aveva scritto: “Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. E’ difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile”.

Gilles con Lucrezia Lando, con cui ha trionfato nel dancing show di Rai1

“Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io - Aveva anche aggiunto il talentuoso concorrente di Tale e Quale Show - Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. E’ stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”.