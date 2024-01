''Otto ore di intervento'': Jovanotti costretto a operarsi di nuovo, foto in ospedale e racconto

Il 57enne è tornato sotto i ferri a Milano a 6 mesi esatti dalla caduta in bici

Jovanotti non ha risolto il problema alla gamba. Il 57enne è stato costretto a operarsi di nuovo, questa volta in Italia, presso l’Humanitas di Milano. “Otto ore di intervento”, sottolinea sul social. Il cantautore pubblica una foto in cui sorride dal letto di ospedale e affida a un post il suo racconto in cui spiega il motivo per cui è finito ancora sotto i ferri.

Lorenzo lo scorso luglio, mentre era in Repubblica Domenicana, a causa di una caduta in bicicletta si era rotto il femore in tre punti e aveva anche riportato la frattura della clavicola. “Ho fatto un gran volo in bici - aveva svelato su TikTok - Fa malissimo, fa un male bestiale. Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani forse mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”. L’artista aveva seguito post intervento un lungo periodo riabilitativo, anche una volta tornato in Italia, ma non è andata come previsto.

“Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”, spiega Jovanotti.

Il 57enne è tornato sotto i ferri a Milano a 6 mesi esatti dalla caduta in bici. Al suo fianco la moglie Francesca Valiani, sposata nel 2008, e la figlia Teresa, 25 anni

“Otto ore di intervento - continua Cherubini - e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il professor Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE! Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!”.

Jovanotti sorride: rimane molto ottimista. Al suo fianco, come sempre, la moglie Francesca Valiani, sposata nel 2008, e la figlia Teresa, 25 anni.