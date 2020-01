Gemma Galgani, compleanno emozionate per la Dama che festeggia i 70 anni

Gemma Galgani vive un compleanno davvero emozionante. Festeggia i 70 anni al Teatro Colosseo di Torino, dove lavora come direttrice di sala, insieme ai suoi collaboratori, a cui vuole molto bene. Per lei una magnifica torta, i fiori e un biglietto che la commuove.

La Dama più famosa d’Italia del Trono Over di Uomini e Donne si regala un compleanno speciale, unico, per i suoi 70 anni. Spegne le candeline tra gli applausi di chi le dona ogni giorno calore. Per lei un tenero biglietto sul quale c’è scritto: “Alla persona che ci ha aiutati a crescere e visto fiorire. Alla persona che ha curato le nostre radici e le nostre ferite, dandoci ogni volta una forma bellissima. Auguriamo il migliore dei compleanni con questo bonsai, da potare, curare e abbellire come hai fatto con ciascuno di noi".

VIDEO

"Non avrei potuto festeggiare in maniera pi§ emozionante questo compleanno - sottolinea Gemma Galgani - Nel 1970 ho iniziato a lavorare a teatro e a 70 anni ho festeggiato con voi sempre in teatro, i miei ragazzi. Mi avete scritto parole bellissime che sono molto importanti per me e significative. Non aggiungo nulla perché il messaggio è talmente bello che non ha bisogno di alcun tipo di commento".

Gemma sorride entusiasta. Il 19 gennaio festeggia il compleanno: i 70 anni non le pesano. Affascinante con indosso l’abito nero con le maniche a sbuffo in tulle, presto tornerà nel dating show di Maria De Filippi per trovare l’amore. Nonostante l’ultima delusione che le ha dato Juan Luis Ciano, la bionda non si arrende.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.