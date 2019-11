Georgette Polizzi a “Seconda Vita” parla della morte della madre. Nella prossima puntata del programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia, che andrà in onda mercoledì 13 novembre su Real Time, racconta il terribile e agghiacciante episodio che l’ha segnata. “C’era sangue dappertutto”, dice.

Per la prima volta svela che la madre è stata vittima di un omicidio. Georgette Polizzi racconta: “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue dappertutto”.

Non ne aveva mai parlato prima. Georgette Polizzi si apre e confessa quel che finora era rimasto celato nel suo cuore, una vicenda impossibile da dimenticare. La stilista, lanciata in tv da Temptation Island, ora è felice. Il 15 settembre scorso ha sposato Davide Tresse. La sua vita però è stata complicata. Ha perso la mamma quando era piccola, non è mai riuscita ad allacciare i rapporti con il padre biologico. Poi ha iniziato lottare contro la sclerosi multipla, diagnosticata nel 2018.

“Il mio corpo mi stava già abbandonando. Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata - spiega - In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola 'Sla', poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo”. Era sclerosi multipla.

Georgette ha iniziato a curarsi ed è tornata a camminare. Dovrà continuare per tutta la vita a fare terapie e a convivere con la sua malattia. E a lottare con gli haters, che hanno persino messo in dubbio il suo male. "C’è stata gente che ha scritto che era tutto inventato e finto, ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”, racconta ancora la 37enne.

Ha sempre combattuto e continuerà a farlo: “Io ogni giorno sono sicura che arriverà il mio momento. Ricordati di me, perché un giorno lascerò il segno. Ce la farò”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2019.