Geri Halliwell distrutta dal terribile e improvviso lutto: 'Non sa cosa dire’

E’ stato un colpo devastante quello subito nei giorni scorsi da Geri Halliwell. Il 17 novembre è infatti morto suo fratello Max, che aveva solo 54 anni, in circostanze ancora non chiare. La cantante, oggi 49enne, famosa per essere stata uno dei membri delle Spice Girls, era legatissima a lui. Una fonte ha raccontato al tabloid ‘The Sun’: “Per Geri questa è stata la notizia più devastante che potesse ricevere. E’ stato un momento particolarmente traumatico quello in cui Max è stato portato in ospedale e poi c’è stato l’epilogo peggiore che la famiglia potesse aspettarsi. Si sono stretti nel dolore ma Geri non sa cosa dire o cosa pensare adesso. Lo amava moltissimo”.

Le autorità hanno spiegato come sono andate le cose in un comunicato: “La polizia è stata chiamata alle 9 e 40 di mattina di mercoledì 17 novembre in seguito alla segnalazione riguardo preoccupazione sullo stato di salute di un uomo nella sua casa a Berkhamsted. Dopo essere stato individuato, l’uomo è stato portato in ospedale, dove purtroppo è deceduto più tardi. Il decesso non è trattato come sospetto”.

Un portavoce di Geri ha chiesto rispetto per il dolore della cantante e della sua famiglia, invitando tutti a rispettare la loro privacy.

Scritto da: la Redazione il 25/11/2021.