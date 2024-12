Signorini le annuncia in pompa magna, ma gli inquilini rimangono interdetti

In giardino commentano poco prima che le due varchino la Porta Rossa

Alfonso Signorini le annuncia in pompa magna. Al GF entrano Eva Grimaldi e Stefania Orlando, già protagoniste al reality show in passato. Con loro fa il suo ingresso pure il rugbista Maxime Mbanda. Il pubblico applaude ascoltando le parole del conduttore, gli altri concorrenti del gioco, però, non sanno neanche chi sono le due donne. Della 63enne e della 57enne non conoscono nulla.

Al GF entrano Eva Grimaldi e Stefano Orlando, gli altri concorrenti non sanno neanche chi sono: la reazione

“Stefania è stata una vera protagonista di una delle edizioni più amate del Grande Fratello Vip. Ed ecco anche Eva, che dopo anni ritorna in questa casa per riprendersi quello che è suo. Lei ci ha fatto sognare per anni con la sua carriera e con il suo rapporto mitico e mitologico con Gabriel Garko”, dice Signorini della Orlando e della Grimaldi.

Arriva una pausa dalla diretta tv, un gruppo di inquilini esce in giardino. Shaila Gatta, Javier Martinez, Alfonso D'Apice e Tommaso Franchi così esternano i loro dubbi. "Ma Eva Grimaldi chi è?”, chiede D’Apice. ”Un’attrice?”, si domanda l’ex velina. Javier non ha risposte.

“Ragazzi io non le conosco. Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi,? Perché dicono che è famosa", ammette Franchi. “No guarda, io non lo so proprio”, replica D’Apice ancora. “Non lo so nemmeno io. Però è famosa è vero. Forse è una cantante. Anzi no, magari è un’attrice. Ok è una cantante allora dai. No? Allora è una conduttrice o la showgirl come me. Chi sono gli altri due? Vabbè Eva fa la cantante o la conduttrice e Stefania Orlando uguale”, prosegue Shaila.

“Non facciamo figuracce che ci sentono, ma io non le ho mai viste”, precisa Tommaso.“Stanno nel mondo dello spettacolo sicuro, ma ci dobbiamo informare meglio”, sottolinea l’ex concorrente di Temptation Island.

I ragazzi vogliono sapere. Javier dice: "Ragazzi, io chiedo". D’Apice però lo blocca: "Se hai tanti anni di carriera è brutto. E’ come se tu andassi da Enzo Paolo Turchi a dire: ‘Ma tu che fai nella vita?‘". Shaila Gatta ha la sua strategia, chiederà loro: "Come hai iniziato la tua carriera?". E’ Lorenzo Spolverato a dar loro delle risposte. Arriva dal gruppetto, Shaila gli domanda: "Tu sai che fa Eva Grimaldi?". Lui: “E' una grande attrice italiana. Non lesbica, ma sposata con una donna. Stefania Orlando invece lavora in tv".