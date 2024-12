Nelle Stories pubblica vari video in cui la 52enne nel corso degli ultimi 3 anni ha parlato di lei e Bonolis in tv

La 50enne ribatte: “Sono 3 anni che vai nei programmi a non parlare di me”

La querelle non si smorza, anzi. Sonia Bruganelli risponde alle parole gelide di Laura Freddi, quelle pronunciate ieri, 16 dicembre, a La Volta Buona, quando Caterina Balivo le ha chiesto di replicare alle affermazioni della produttrice a Belve. La 50enne pubblica nelle sue Stories una serie di video in cui l’ex ragazza di Non è la Rai, ospite in varie trasmissioni, nel corso degli ultimi 3 anni ha parlato di lei e l’ex Paolo Bonolis in tv. “Sono 3 anni che vai nei programmi a non parlare di me”, scrive. Poi aggiunge: “La solidarietà fra donne non finisce se finisce il matrimonio di una delle due”.

''La solidarietà fra donne non finisce se finisce il matrimonio di una delle due'': Sonia Bruganelli risponde alle parole gelide di Laura Freddi

Sonia a Francesca Fagnani aveva detto: “Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”.

Laura alla registrazione di Storie di Donne al Bivio (puntata che andrà in onda il 27 dicembre) aveva ribattuto: “Sonia un giorno ha smesso di rispondere ai miei messaggi, non pensavo potesse prenderla così. Dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo mestiere da quarant'anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le stelle”. La Freddi, poi, alla Balivo ieri ha detto: “Ho scelto di non rispondere. Dico solo questo: da adesso in poi non parlerò più della signora Bruganelli. Si commenta da sola, il silenzio è già una grande risposta”.

Nelle Stories pubblica vari video in cui la 52enne nel corso degli ultimi 3 anni ha parlato di lei e Bonolis in tv

La Bruganelli, però, non rimane in silenzio. Segue la ‘rivale’ da casa e poi puntualizza. “Sono 3 anni che vai nei programmi a non parlare di me Laura... Poi deve essere cambiato qualcosa... Evidentemente... Quanta complicità eh...Per non parlare di una persona basta non andare nei programmi a parlare di quella persona”, sottolinea velenosa.

Poi scrive: “27 anni dopo…”, in riferimento a quando è finita la storia di Laura con il suo ex marito Bonolis. Non le basta. Commenta anche il video che la showgirl aveva pubblicato in cui ironizzava precisando di essere stata scartata al casting di Ballando, dove invece era stata presa la Bruganelli. In televisione la Freddi aveva spiegato: "Era un gioco col mio agente”. "Ah... un gioco…”, precisa.

La 50enne ribatte: “Sono 3 anni che vai nei programmi a non parlare di me”

Sonia conclude: “Peccato… Con 30 anni di carriera, potrebbe parlare di lei. Poi se vuole ne parleremo al telefono. Questo per dire che le cose possono cambiare, ma la solidarietà fra donne non finisce se finisce il matrimonio di una delle due. P.S. Sicuramente alla fine ci parleremo di nuovo vis a vis”.